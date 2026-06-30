Causa da morte de Daveigh Chase, atriz que interpretou Samara em "O Chamado", é confirmada

Daveigh Chase interpretou Rhonda Volmer em "Amor Imenso" e Samara em "O Chamado". Anima Sola Productions/DreamWorks Pictures / Divulgação

A causa da morte de Daveigh Chase, atriz que interpretou Samara em O Chamado, foi confirmada pelo Departamento Médico-Legal do Condado de Los Angeles nesta segunda-feira (29).

Segundo o relatório divulgado pelo órgão, a atriz de 35 anos morreu em decorrência da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), contrariando a versão inicialmente divulgada sobre o caso.

Daveigh morreu em 16 de junho. Na ocasião, o site TMZ informou que a atriz havia morrido em decorrência de meningite e de uma infecção generalizada na corrente sanguínea que evoluiu para sepse, provocando falência múltipla dos órgãos. A informação foi repassada pelo companheiro dela, Roy Hernandez.

Dias antes de morrer, Daveigh havia sido internada em um hospital de Los Angeles por causa de um quadro de desnutrição.

Trajetória da atriz

A atriz começou na televisão em 1998, com uma participação na série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Ao longo dos anos, também esteve em produções como Donnie Darko (2001), Amor Imenso (2006-2011) e Um Romance Americano (2016). Seu papel mais marcante foi o da antagonista Samara, em O Chamado.