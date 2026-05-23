Stewart McLean, ator de "Virgin River" é encontrado morto no Canadá; polícia investiga homicídio

Stewart McLean em cena da série Virgin River. Reprodução IMDB / © YingerHeadshots

O ator canadense Stewart McLean, de 45 anos, conhecido por atuar em séries como Virgin River e Arrow, foi encontrado morto em Lions Bay, na região de Vancouver, no Canadá. A polícia local confirmou a informação na última sexta-feira (22).

O caso é tratado como homicídio, mas ainda não há detalhes sobre suspeitos, circunstâncias da morte ou possíveis motivações do crime. Segundo os investigadores, a suspeita é de que se trate de um "incidente isolado".

McLean estava desaparecido desde o dia 15 de maio. O sumiço foi notado quando ele não compareceu a um dia planejado de filmagens. A última vez em que o ator foi visto foi em sua residência, em Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica.

"Estamos seguindo todas as pistas disponíveis enquanto trabalhamos para encontrar respostas para a família, os amigos e os entes queridos", afirmou a porta-voz Esther Tupper, da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios.

A Lucas Talent, agência que representava o artista, lamentou a morte: "É com grande tristeza que nos despedimos do nosso querido cliente, Stew McLean. Ele sempre foi um prazer de se trabalhar: dedicado, profissional, animado e infinitamente engraçado".

O amigo e preparador de elenco Jeff Seymour também se manifestou em entrevista ao jornal The Globe and Mail, destacando o profissionalismo do ator.

— Ele era meticuloso com tudo. Assim que soube que ele não apareceu no sábado de manhã, percebi que havia um grande problema — disse Seymour. — É devastador. Todo mundo gostava dele. Não era alguém envolvido com coisas erradas, era mais na dele, passava muito tempo lendo em casa.