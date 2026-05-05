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Conflito familiar
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Stênio Garcia deve receber pensão de R$ 5 mil por mês da ex-esposa após decisão judicial

O valor corresponde a 50% do usufruto de um apartamento em Ipanema, cuja posse integral o ator tenta reaver na Justiça

Zero Hora

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