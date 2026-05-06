Série "Harry Potter" é renovada para a segunda temporada pela HBO Max

O remake de Harry Potter, produzido pela HBO, foi renovada para a segunda temporada. Segundo a Variety, a produção dos próximos capítulos começará no segundo semestre de 2026.
A renovação já era esperada, já que a emissora planeja adaptar todos os sete livros de J.K. Rowling em sete temporadas para o serviço de streaming e televisão. A série tem estreia prevista para o Natal de 2026.
Jon Brown, roteirista da primeira temporada, assumirá o papel ao lado de Francesca Gardiner como co-criador desta nova etapa.
— Ao planejarmos a sobreposição dos cronogramas de produção para finalizar a primeira temporada até o Natal e retomar as filmagens da segunda temporada neste outono, ficou claro que a contratação de um co-showrunner (criador) é fundamental para mantermos o ritmo — disse Gardiner em entrevista à Variety.
As filmagens da primeira temporada tiveram início no último verão e a produção já confirmou que a história, diferentemente da versão original, não será contada apenas no ponto de vista do protagonista.
O elenco confirmado conta com Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.