Série "Harry Potter" é renovada para a segunda temporada pela HBO Max

Dominic McLaughlin como Harry Potter na série "Harry Potter e a Pedra Filosofal". HBO Max / Divulgação

O remake de Harry Potter, produzido pela HBO, foi renovada para a segunda temporada. Segundo a Variety, a produção dos próximos capítulos começará no segundo semestre de 2026.

A renovação já era esperada, já que a emissora planeja adaptar todos os sete livros de J.K. Rowling em sete temporadas para o serviço de streaming e televisão. A série tem estreia prevista para o Natal de 2026.

Jon Brown, roteirista da primeira temporada, assumirá o papel ao lado de Francesca Gardiner como co-criador desta nova etapa.

— Ao planejarmos a sobreposição dos cronogramas de produção para finalizar a primeira temporada até o Natal e retomar as filmagens da segunda temporada neste outono, ficou claro que a contratação de um co-showrunner (criador) é fundamental para mantermos o ritmo — disse Gardiner em entrevista à Variety.

As filmagens da primeira temporada tiveram início no último verão e a produção já confirmou que a história, diferentemente da versão original, não será contada apenas no ponto de vista do protagonista.