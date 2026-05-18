"Se o público não gostar, acho que eu desisto de fazer novela", diz diretora da nova novela da Globo

Letícia Colin vive Adriana, protagonista de "Quem Ama Cuida", nova novela das nove. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Estreia nesta segunda-feira a nova novela das 21h da TV Globo, Quem Ama Cuida, sob direção de Amora Mautner, conhecida por sua personalidade energética dentro do set.

Escrita por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, a trama acompanha a jornada de Adriana, interpretada por Letícia Colin, uma fisioterapeuta que perde sua casa após uma grande enchente atingir São Paulo.

Amora Mautner já atuou na direção de sucessos como O Cravo e a Rosa (2000), Cordel Encantado (2011) e Avenida Brasil (2012). Com 31 anos de carreira na TV Globo, a carioca tem como marca registrada o trabalho orgânico que nasce do calor do set.

Em entrevista ao g1, ela contou um pouco sobre os métodos de preparação de elenco, estudos de neurociência e referências cinematográficas que influenciaram a criação da novela.

Preparação de elenco

A diretora utiliza elementos e técnicas inusitados para aquecer seu elenco. Em uma das ocasiões, preparou um questionário com 80 perguntas para cada integrante sobre suas próprias rotinas pessoais. Ela investigou seus hábitos alimentares e costumes de leitura.

— Chay (Suede), por exemplo, falou que é viciado em tomar chocolate batido. Colocamos isso em cena para mostrar que o personagem dele é mimado — conta a diretora.

Na trama, o ator interpretará Pedro, filho do advogado Ademir (Dan Stulbach) e par romântico da protagonista.

Amora Mautner também resgata as lições filosóficas para moldar o tom da grande antagonista, interpretada por Isabel Teixeira.

— A gente está fazendo uma vilã catártica que tem várias faces, dentre elas, uma muito violenta. Uma maldade que muita gente não tem tido coragem de mostrar ultimamente — conta Amora.

No enredo, Pilar é a irmã de Arthur Brandão (Antônio Fagundes). Em seu papel de antagonista, ela tentará interditá-lo judicialmente, tornando-se uma das principais suspeitas de seu assassinato.

Segundo a diretora, o trabalho com a atriz exigiu um certo "jogo de cintura":

— Eu brinquei com a Isabel, falei: "O nosso problema é de excesso'" Enquanto com os outros atores eu precisei lutar para trazer, com ela eu tive que limpar.

A trama da novela está dividida em dois núcleos principais. O primeiro narra a trajetória de Adriana e os personagens de Tony Ramos, Nathalia Dill e Allan Souza Lima. O segundo é o de Arthur, e contará com Tatá Werneck, Agatha Moreira e José Loreto.

Marca registrada

Como uma marca registrada em seu currículo, Mautner utiliza conceitos de "contramarca" e "elemento estranho", buscando quebrar a "artificialidade" das cenas. Estas técnicas são responsáveis por por ditar o ritmo caótico de "um falando por cima do outro".

— Minhas novelas são assim: enquanto um toma café, o outro está saindo para o trabalho. Um está sofrendo por um término e o outro está radiante. Não pode existir um momento idealizado onde todos compartilham o mesmo sentimento porque, na vida real, isso não existe — detalha Amora.

Uma grande aposta para esta nova produção está na rejeição de recursos digitais comuns na televisão atual, como a tela verde. O conceito batizado pela equipe como Projeto Méliès — em homenagem ao cineasta francês pioneiro dos efeitos visuais no cinema — utiliza ilusões de ótica e truques totalmente físicos dentro do estúdio.

— Vai parecer que a gente está em São Paulo e a gente já está gravando no Rio. Queremos mostrar a potência dos nossos estúdios — detalha Amora.

Durante o evento de lançamento da novela, a diretora teceu grandes elogios a Ana Paula, vencedora do BBB 26. Para ela, a jornalista é autêntica e original, características que ela espera agregar em sua nova teledramaturgia.

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Segundo Amora, as novelas brasileiras deveriam absorver a linguagem dos reality shows, imprimindo naturalidade e espontaneidade.