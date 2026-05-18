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Mistério e romance
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"Se o público não gostar, acho que eu desisto de fazer novela", diz diretora da nova novela da Globo

"Quem Ama Cuida" aposta em técnicas inovadoras de direção e gravações realistas feitas nos estúdios do Rio

Zero Hora

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