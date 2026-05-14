RBS TV exibe final de “Três Graças” em sessão aberta ao público em Canoas nesta sexta-feira

A RBS TV promoverá nesta sexta-feira (15) uma sessão aberta ao público com a transmissão do último capítulo de Três Graças.
Com entrada livre, a programação será comandada pelo apresentador Luís Leite. O evento inicia às 19h30min, na sede da Central Única das Favelas (CUFA RS), localizada na Avenida Boqueirão, nº 2781, em Canoas.
A estrutura do evento será no formato de cinema, com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante. O grupo Pagode do Ronaldo animará o clima com vários sucessos, incluindo faixas presentes na trilha sonora da trama.
O público que comparecer ao local também poderá aproveitar as ativações com brindes de Três Graças e da nova novela das 21h, Quem Ama Cuida.
Caça às Três Graças
Nesta sexta-feira (15), dia do episódio final, uma réplica da estátua das Três Graças em miniatura, será escondida em algum local de Porto Alegre, remetendo ao objeto central da trama.
A primeira pessoa que encontrar a peça, ganhará um kit exclusivo das novelas Três Graças e Quem Ama Cuida, com boné, caneca e um gift card de três meses de assinatura no Globoplay, além de outros brindes personalizados.
O prêmio poderá ser retirado na sede do Grupo RBS em até 30 dias. Dicas de localização do item serão divulgadas no perfil do Instagram da RBS TV.
Outros dois kits serão sorteados durante o evento em Canoas.