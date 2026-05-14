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RBS TV exibe final de “Três Graças” em sessão aberta ao público em Canoas nesta sexta-feira

Com entrada franca, evento será na sede da CUFA, a partir das 19h30min, com show ao vivo do grupo Pagode do Ronaldo e distribuição de brindes

Zero Hora

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