RBS TV exibe final de “Três Graças” em sessão aberta ao público em Canoas nesta sexta-feira

Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) se despedem do público nesta sexta-feira (15). Estevam Avellar / TV Globo,Reprodução

A RBS TV promoverá nesta sexta-feira (15) uma sessão aberta ao público com a transmissão do último capítulo de Três Graças.

Com entrada livre, a programação será comandada pelo apresentador Luís Leite. O evento inicia às 19h30min, na sede da Central Única das Favelas (CUFA RS), localizada na Avenida Boqueirão, nº 2781, em Canoas.

A estrutura do evento será no formato de cinema, com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante. O grupo Pagode do Ronaldo animará o clima com vários sucessos, incluindo faixas presentes na trilha sonora da trama.

O público que comparecer ao local também poderá aproveitar as ativações com brindes de Três Graças e da nova novela das 21h, Quem Ama Cuida.

Caça às Três Graças

Nesta sexta-feira (15), dia do episódio final, uma réplica da estátua das Três Graças em miniatura, será escondida em algum local de Porto Alegre, remetendo ao objeto central da trama.

A primeira pessoa que encontrar a peça, ganhará um kit exclusivo das novelas Três Graças e Quem Ama Cuida, com boné, caneca e um gift card de três meses de assinatura no Globoplay, além de outros brindes personalizados.

O prêmio poderá ser retirado na sede do Grupo RBS em até 30 dias. Dicas de localização do item serão divulgadas no perfil do Instagram da RBS TV.