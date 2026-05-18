"Quem Ama Cuida": cinco motivos para não perder a nova novela das nove

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Letícia Colin vive Adriana, protagonista de "Quem Ama Cuida", nova novela das nove. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Sai uma mocinha batalhadora, entra outra, tão ou mais sofrida do que sua antecessora. A partir desta segunda-feira (18), Gerluce (Sophie Charlotte), de Três Graças, dá lugar a Adriana (Letícia Colin), protagonista de Quem Ama Cuida, nova novela das nove da TV Globo, escrita por Claudia Souto e Walcyr Carrasco.

A divulgação pesada deixou claro desde o primeiro teaser: vem aí um folhetim com todas as características que fazem do gênero um sucesso atemporal.

Elementos clássicos estão todos aí: um homem rico e solitário, rodeado por uma família ambiciosa e sem escrúpulos; uma heroína que perde tudo logo no primeiro capítulo, é salva pelo milionário benfeitor, mas acaba sendo vítima de uma grande injustiça; e um crime que causa reviravoltas na história.

Cinco motivos para não perder a nova novela das nove:

1) Autor que é sinônimo de sucesso

"Quem Ama Cuida" é escrita por Walcyr Carrasco (foto) e Claudia Souto. Léo Rosario / Globo/Divulgação

A assinatura dele já é sinônimo de sucesso, seja em qual for o horário. Das tramas açucaradas dos finais de tarde, passando pela comédia escrachada das 19h, as histórias mais densas e repletas do horário nobre, até a ousadia das 23h, como Verdades Secretas — que lhe rendeu um Emmy em 2016.

Walcyr é mestre em prender a atenção do público e sabe que não é preciso reinventar a roda para ter sucesso. Basta salpicar elementos que, desde a Antiguidade, estão presentes nas boas histórias.

— Não temos histórias novas há muito tempo. Todas as histórias foram escritas no tempo dos xamãs e das lendas que eram contadas ao pé do fogo — disse o autor em sua participação na Bienal do Livro do ano passado, no Rio de Janeiro.

É de sua autoria a novela das seis de maior audiência da história, Alma Gêmea (2005), que chegou a números dignos de novela das nove. E por falar em horário nobre, a trama mais assistida do horário nos últimos anos também foi criação de Walcyr: Terra e Paixão (2023).

2) Duelo de titãs entre Tony Ramos e Antonio Fagundes

Grandes embates entre os personagens de Tony Ramos e Antonio Fagundes estão previstos. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Com mais de 50 anos de amizade, Tony Ramos e Antonio Fagundes trabalharam juntos poucas vezes — a última havia sido em Rainha da Sucata (1990), mas não faziam parte do mesmo núcleo. Por isso, a escalação da dupla, por si só, já é um chamariz para o público que acompanha a longeva carreira dos dois atores.

Estão previstos grandes embates, já que o personagem de Tony, Otoniel, é contra o casamento da neta Adriana (Letícia Colin) com Arthur Brandão, vivido por Fagundes. Apesar de ficar cerca de duas semanas na novela, Fagundes terá algumas cenas impactantes com o amigo de longa data.

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3) Reedição de par romântico que deu certo

Chay Suede e Letícia Colin vão reeditar par romântico que já deu certo anteriormente. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Letícia Colin, a nova heroína do horário nobre, estará muito bem acompanhada. Chay Suede será Pedro, um advogado idealista e apaixonado pela profissão, que se encanta pela mocinha Adriana durante seu trabalho voluntário em um abrigo para vítimas da enchente.

A sintonia entre os dois será imediata, mas é claro que vários obstáculos devem se impor ao longo da história. Depois de dois personagens de caráter duvidoso, em Mania de Você (2024) e Travessia (2022), Chay volta a assumir o posto de mocinho e reeditará um par romântico que já deu certo anteriormente.

Em Segundo Sol (2018), muita gente lamentou que Ícaro não tenha acabado a novela nos braços de Rosa, personagem de Letícia. A dupla também contracenou em Novo Mundo (2017), mas sem envolvimento romântico.

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4) Vilã de peso

Pilar Brandão será a terceira malvada consecutiva interpretada por Isabel Teixeira. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Isabel Teixeira vem se especializando em vilãs, e Pilar Brandão será sua terceira malvada consecutiva — depois de Helena, de Elas por Elas (2023), e Violeta Castilho, de Volta por Cima (2024).

A julgar pelas primeiras cenas divulgadas, teremos uma personagem capaz de tudo, até atentar contra a vida do próprio irmão, quem sabe?

5) Assassinato misterioso

Adriana (Letícia Colin) vira a principal suspeita da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Manoella Mello / Globo/Divulgação

Assassinatos misteriosos costumam movimentar os últimos capítulos das tramas, mas, em Quem Ama Cuida, Walcyr Carrasco e Claudia Souto subvertem a ordem, mostrando o fim trágico de Arthur Brandão nas primeiras semanas da novela.

Logo depois de se casar com Adriana, o milionário é empurrado da sacada de sua casa e morre. A mocinha é considerada a principal suspeita, por ser a única herdeira, e acaba indo parar na cadeia.

Começam as apostas para descobrir que é o verdadeiro culpado pelo crime, e muitos têm motivos para isso, a começar pela família do falecido: os irmãos de Arthur, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges), a cunhada Silvana (Belize Pombal), bem como os sobrinhos, estarão espumando de ódio por terem perdido suas regalias financeiras.

Mas será que algum deles seria capaz de um ato tão extremo? Só assistindo pra saber!

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Qual é a trama de "Quem Ama Cuida"?

Novela tem cenas ambientadas em enchente. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Após perder tudo, inclusive o marido, em uma enchente, Adriana consegue um emprego na casa de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), poderoso empresário do ramo de joias, solitário, endurecido pelas ausências e pela frieza da própria família.

O relacionamento entre patrão e funcionária começa em confronto, mas, pouco a pouco, se transforma em uma ligação de confiança e amizade genuína. Arthur encontra em Adriana uma companhia leal, e ela começa a enxergar, por trás da aspereza, um homem carente de cuidado.

Esse vínculo provoca um gesto radical. Para impedir que a família, ambiciosa, herde sua fortuna, Arthur pede Adriana em casamento — não por paixão, mas como um pacto de amizade, proteção e gratidão.

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Desejo de justiça e reparação

Enquanto isso, Pedro (Chay Suede), afilhado de Arthur e filho do advogado Ademir (Dan Stulbach), vê seu mundo ruir. A mulher que nunca esqueceu desde o primeiro encontro está prestes a se casar com seu padrinho.