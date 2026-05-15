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O que fez a novela "Três Graças" cair nas graças do povo

Trama de Aguinaldo Silva soube combinar bons elementos das grandes novelas, como bons mocinhos e vilões, com representatividade

Michele Vaz Pradella

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