Milton Naves, voz marcante da Rádio Itatiaia, morre aos 67 anos

Milton Naves estreou no rádio aos 17 anos. X: @miltonnaves / Reprodução

Morreu neste sábado (16), em Belo Horizonte, aos 67 anos, o ex-narrador e apresentador Milton Naves, voz marcante da Rádio Itatiaia, que confirmou o falecimento. A família ainda não divulgou informações sobre o sepultamento.

Milton Amaral Naves nasceu em Ilicínea, no sul de Minas Gerais, em 26 de dezembro de 1958. Ainda criança, mudou-se com a família para Alfenas. Aos 10 anos, já manifestava o desejo de ser locutor esportivo. Por essa razão, gostava de abrir suas transmissões com a frase que o acompanharia por toda a vida: "estou fazendo o que gosto, transmitindo um jogo de bola".

De voz potente, estreou no rádio aos 17 anos. Conquistou uma vaga na Rádio Cultura de Alfenas superando 34 candidatos universitários, quando ainda cursava o Ensino Médio. Em 27 de fevereiro de 1977, narrou sua primeira partida: Flamengo-RJ x Caldense, pela Taça Cidade de Alfenas, na inauguração do Estádio Francisco Leite Vilela. Na ocasião, acompanhou os lances de nomes como Junior, Carlos Alberto Torres, Adílio e Tita.

Pouco tempo depois, Milton Naves passou a ser observado pelas grandes emissoras de Belo Horizonte. Em 1979, foi contratado pela Rádio Guarani. Menos de um ano mais tarde, já integrava a equipe da Itatiaia, após convite de Osvaldo Faria, atuando como narrador, redator, apresentador e repórter.

Reconhecido pela imparcialidade, construiu uma trajetória sólida na emissora, onde permaneceu por quatro décadas e ganhou o bordão "Show de Bola". Comandou o Rádio Esportes, programa líder de audiência no horário do almoço, que apresentou pela última vez em 30 de junho de 2022. Versátil, também foi apresentador titular do Troféu Guará, principal premiação do esporte mineiro.

Ao longo da carreira, o "Show de Bola" cobriu nove Copas do Mundo, da Espanha, em 1982, à Rússia, em 2018. A única ausência foi no Mundial de 1986. Das nove edições, narrou seis finais, incluindo o primeiro tempo da decisão de 2002 entre Brasil e Alemanha, no Japão, que deu à Seleção Brasileira o pentacampeonato. Em casa, guardava com cuidado e orgulho as credenciais dos grandes eventos que cobria. Milton Naves participou ainda de 13 edições da Copa América e passou por aproximadamente 50 países.