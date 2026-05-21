Marcos Harter participou do "BBB 17" e foi expulso do programa após acusação de agressão a Emily. Instagram / Reprodução

O médico gaúcho e ex-participante do BBB 17 Marcos Harter foi punido pelo Conselho Federal de Medicina por infrações ao Código de Ética Médica relacionadas à responsabilidade profissional e ao atendimento de pacientes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21).

De acordo com a publicação, Harter infringiu os os artigos 1º, 23 e 32, que proíbem que os médicos causem dano a pacientes por negligência, imprudência ou imperícia, determinem tratamento sem respeito à dignidade humana e deixem de usar meios diagnósticos e terapêuticos cientificamente reconhecidos em favor do paciente. A pena é "censura pública em publicação oficial", que não impede o exercício da profissão.

O processo em questão começou em 2022, mas Harter entrou com recurso. A apelação foi rejeitada com unanimidade. Até a última atualização deste texto, nem Marcos Harter nem o Conselho Federal de Medicina haviam se manifestado sobre o caso. O espaço segue aberto.

O médico ficou conhecido ao participar do BBB 17. Na época, ele engatou um relacionamento com Emily Araújo, campeã da edição, mas acabou expulso após acusações de agressão contra ela.

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