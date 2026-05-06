"Inesperadas", apresentado por Alice Bastos Neves e Rodaika, será exibido na RBS TV

Alice Bastos Neves e Rodaika apresentam "Inesperadas". Edu Defferrari Fotografia / Especial

Programa do Grupo RBS que estreou em abril e já acumula milhares de visualizações nas plataformas digitais, Inesperadas chega agora às telas da RBS TV.

Nesta quinta-feira (7), o primeiro episódio do projeto, no qual as apresentadoras Alice Bastos Neves e Rodaika falam sobre mudanças de planos e surpresas da vida, vai ao ar logo após Guerreiros do Sol.

Na atração, Alice e Rodaika exploram diferentes temas do cotidiano das mulheres a partir de suas próprias vivências, criando um espaço de troca, identificação e escuta.

O nome Inesperadas nasceu justamente do encontro fora do óbvio entre duas trajetórias distintas — Alice, à frente do Globo Esporte RS, da RBS TV, e Rodaika, integrante do Pretinho Básico, da Atlântida — que se conectam pelo desejo comum de provocar conversas entre mulheres.

O programa ainda conta com a participação do público por meio de enquetes e traz, no quadro de encerramento, histórias de mulheres 60+ que são referência em suas áreas.

Temporada terá oito episódios

A primeira temporada de Inesperadas terá oito episódios, com lançamentos semanais às quintas-feiras, às 19h, nos perfis oficiais do programa no YouTube e no Spotify.

Já as exibições na RBS TV serão nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, sempre logo após Guerreiros do Sol.

Bastidores e conteúdos exclusivos podem ser acompanhados nos perfis @canalinesperadas no Instagram e no TikTok.