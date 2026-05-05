Gabriela Duarte explica por que deixou de trabalhar com a mãe, Regina Duarte: "Ela já tinha a trajetória dela e eu não"

Gabriela Duarte relembrou do momento em que decidiu tomar seu próprio caminho na carreira. TV Globo / Reprodução

Gabriela Duarte, 52 anos, falou sobre a relação com a mãe, Regina Duarte, e o momento em que decidiu seguir um caminho próprio na carreira, deixando de trabalhar ao lado dela.

— Teve uma hora que falei: "estão me chamando para trabalhar demais com a minha mãe. Essa dupla colou demais. Não quero isso, não gosto mais da ideia que somos uma dupla inseparável". Ela já tinha tido a trajetória dela e eu não — disse a atriz, em entrevista ao podcast Meno Talks.

Gabriela e Regina foram protagonistas da novela Por Amor, de Manoel Carlos, em 1997. A trama é um dos clássicos do autor e já foi exibida diversas vezes no Vale A Pena Ver de Novo, na TV Globo. Antes, contracenaram juntas em Top Model (1989).

A atriz lembrou ainda que, ao comunicar a decisão, não recebeu apoio de colegas ou amigos próximos:

— Ouvia as pessoas dizendo: "cuidado, sua carreira vai acabar!' e "você não tem medo?". Muito pelo contrário, eu falava: "não tenho medo, agora vou descascar essa cebola até chegar lá embaixo".

No entanto, a atriz reconhece que o início da "carreira solo" foi difícil.

— Amarguei, não foi fácil. Estava acontecendo o que me disseram que ia acontecer. Tive medo , mas não dava pra voltar atrás. Fui até o final — disse.

Como Regina Duarte reagiu à decisão da filha

Gabriela contou que Regina Duarte, por gostar de contracenar com a filha, não recebeu bem a decisão. Ainda assim, mesmo sem incentivo, manteve a sua escolha:

— Sentia que, para ela, estava tudo tão bem, tão confortável, era tão legal ter a filha ali. A gente era uma dupla incrível. Virou um lugar confortável e, para mim, começou a ficar muito ruim.

— Ela (Regina Duarte) não gostou, a empresa que eu trabalhava também não gostou. Não tiro a razão, mas quem dorme comigo, toma banho comigo, e convive 24h comigo? Eu — concluiu Gabriela.