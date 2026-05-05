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Gabriela Duarte explica por que deixou de trabalhar com a mãe, Regina Duarte: "Ela já tinha a trajetória dela e eu não"

Atriz diz que enfrentou resistência do mercado ao decidir seguir carreira própria

Zero Hora

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