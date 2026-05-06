Fala de Lima Duarte em discurso de premiação é alvo de críticas de atrizes; entenda 

Lima Duarte está com 96 anos. Cesar Alves / Rede Globo de Televisão : TV Globo

Homenageado em cerimônia realizada na segunda-feira (4) pela Associação Paulista de Críticas de Arte (APCA), o ator Lima Duarte causou polêmica durante seu discurso ao relembrar uma história de sua adolescência.

A fala do artista, que cita prostituição e "mulheres pretas", foi alvo de críticas de atrizes como Shirley Cruz, Grace Passô e Carmen Luz, que estavam na premiação. Luana Xavier também usou as redes sociais para se manifestar. Veja abaixo

Em seu discurso, Lima Duarte contou uma história de quando tinha 15 anos, quando havia acabado de chegar em São Paulo, vindo do interior de Minas Gerais, e trabalhava sob condições no Mercado Municipal.

Ele contou foi convidado para ir até ponto de prostituição. Um amigo teria explicado para ele que tinham duas ruas na cidade que teriam prostitutas: a Aimorés e a Itaboca.

Segundo o ator, o adolescente disse que na Aimorés o valor da prostituta era mais caro. Lima afirmou, então, que optou pela opção mais barata. O amigo, então, respondeu que só teriam mulheres pretas no local.

— Não fui. Moleque de rua, dormia embaixo de caminhão. Não fui porque só tinha preta... Que vida, hein, que coisas eu fui percebendo ao longo da vida. Então, nós fomos na Aimorés.

O que dizem as atrizes

Presente na cerimônia, a atriz Carmen Luz afirmou que as mulheres negras "não estão no mundo para serem recusadas" ao criticar a manifestação de Lima Duarte. Ela recebeu apoio das atrizes Shirley Cruz e Grace Passô, que também citaram o caso em suas falas.

A atriz Luana Xavier dirigiu-se diretamente a Lima Duarte em vídeo compartilhado no Instagram. A artista questiona o sentido da história ser citada pelo ator no discurso e diz ser totalmente contrária a fala.

— Eu respeito a trajetória do senhor, admiro seu trabalho, o acompanho no Instagram porque traz frases de aconselhamentos para pessoas mais jovens, mas quero entender em que momento achou que seria razoável, interessante, trazer no seu discurso a sua aversão à mulheres negras, porque foi isso que o senhor fez — iniciou.

Na sequência, Luana reflete sobre seu avô, o também ator Clementino Kelé:

— Hoje é o dia em que meu avô, também ator e seu contemporâneo, completa 98 anos e eu como artista negra me pergunto quantas vezes, em todo sua carreira, o meu avô teve que ouvir falas racistas nos bastidores e precisou engolir, se calar — prosseguiu.

A atriz, ainda, encerrou prestando solidariedade à Carmen Luz, Shirley Cruz e Grace Passô, e pediu que Lima Duarte escreva um discurso na próxima vez se não tiver "capacidade de improvisar".

Lima Duarte se pronunciou

Após a polêmica, o ator afirmou que a fala ocorreu no sentido de reforçar uma memória da infância marcada por dificuldades.