Chico Pinheiro, ex-âncora do "Bom dia Brasil", revela diagnóstico de câncer no intestino

Chico Pinheiro deixou a TV Globo em 2022. João Cotta / Globo

O jornalista Chico Pinheiro, 72 anos, revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. Ao entrevistar o cantor Zeca Baleiro no programa Chico Pinheiro Entrevista, o comunicador afirmou que precisou passar por uma cirurgia e que ficou mais de um mês internado.

— Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa — afirmou.

Segundo Chico, houve complicações no procedimento, e ele precisou refazer a cirurgia. O assunto surgiu enquanto o jornalista comentava que, durante o tratamento, ouvia a música Flor da Pele, de Zeca Baleiro e se emocionava.

— Eu passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né? — relatou.