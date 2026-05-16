Ana Paula Renault é convidada para atuar na nova novela da Globo

Ana Paula Renault é a campeã do "Big Brother Brasil 26". Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

A campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, foi convidada pela diretora Amora Mautner para fazer parte do elenco da novela Quem Ama, Cuida, que sucederá Três Graças no horário das 21h da TV Globo a partir de segunda-feira (18).

Segundo apurado pelo jornal O Globo, Ana Paula Renault estaria inclinada a aceitar o convite, mas ainda mantém cautela com a oportunidade.

— Mas 'vambora'. Com um convite desses... Estou até tremendo — brincou Ana Paula, após ser questionada pela diretora se ela gostaria de integrar Quem Ama, Cuida, durante a festa de lançamento da novela na última quinta-feira (14) (veja detalhes no reel abaixo).

De volta à televisão

Amora Mautner teria convidado Ana Paula para que ela contracenasse com a atriz Flávia Alessandra numa trama que envolveria um concurso de dança. A ex-BBB confessou que, caso realmente faça parte do elenco, irá se dedicar ao máximo.

A diretora de Quem Ama, Cuida, enquanto conversava com Ana Paula na festa de lançamento da novela, teria se empolgado com o convite:

— Seria uma honra ter a sua autenticidade na novela para o brasileiro ver que dá para ele ser quem ele for. É só ter caráter e valores. Se você tem valores, dá para ser quem você quiser, respeitando o outro.

Participação em Haja Coração

A participação de Ana Paula Renault em uma produção de ficção na TV não seria inédita. Em 2016, logo após deixar o Big Brother Brasil 16, a mineira fez uma aparição especial na novela Haja Coração.