"Tremembé": confira o elenco confirmado da segunda temporada 

Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro estarão na segunda temporada de "Tremembé". Reprodução / Divulgação / @giovannaantonelli / @ícaro / TV Globo

O Prime Video Brasil anunciou, nesta quarta-feira (15), que Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro farão parte do elenco da segunda temporada de Tremembé, série sobre o "presídio dos famosos" que virou um dos maiores sucessos nacionais do streaming.

Nos novos episódios, Giovanna viverá Dominique Scharf, conhecida como uma das maiores estelionatárias do país e condenada a 58 anos de prisão. Ícaro interpretará o ex-jogador de futebol Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. Já João Vicente será Thiago Brennand, empresário condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes que variam entre agressões, violência contra a mulher e estupros.

O trio se une a nomes como Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia, que protagonizaram a primeira temporada da série.

O que esperar da segunda temporada?

A sequência ainda terá a história de Suzane von Richthofen, desta vez fora da prisão, assim como Elize Matsunaga. Dentro de Tremembé, a chegada de Brennand e Robinho vai mexer com as dinâmicas de poder e privilégio entre os presos.