"Também estou vivendo um luto": Tadeu Schmidt quebra protocolo e se emociona ao consolar Ana Paula Renault no "BBB 26"; veja vídeo

Tadeu Schmidt quebrou um protocolo no Big Brother Brasil 26, ao consolar Ana Paula Renault pela morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, na noite de domingo (19).
Mesmo emocionada e triste, a sister decidiu seguir no reality e recebeu apoio do apresentador, que também vive um luto familiar. Ele quebrou o protocolo ao dividir com a sister que perdeu seu irmão, Oscar Schmidt. Lenda do basquete brasileiro, o ex-atleta morreu na sexta-feira (17).
— Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo — iniciou Tadeu.
Com a voz embargada pela emoção, o apresentador prosseguiu a mensagem de apoio:
— Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem.
— Eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente — prosseguiu Schmidt (assista ao vídeo abaixo).
Apontada como favorita da competição, Ana Paula foi informada sobre a morte do pai pouco antes do anúncio do último eliminado do programa. Leandro Boneco deixou o reality com mais de 50% dos votos.
Finalistas elogiaram Tadeu
A fala de Tadeu emocionou o trio de finalistas. Após a mensagem, Ana Paula, Juliano Floss e Milena elogiaram o apresentador por compartilhar sua dor e ser acolhedor.
— O Tadeu foi tão legal com a gente. Ele é incrível — disse Floss.
Milena corroborou a fala:
— Não é só o trabalho. Você escolhe se envolver, colocar sentimento e ser humano. (...) Ele não precisava fazer isso, mas é uma pessoa incrível, ele se solidarizou com a Ana — declarou.
Ana Paula, por sua vez, afirmou que o gesto ficará "para sempre em sua memória".
Como Ana Paula foi informada sobre a morte do pai?
Ana Paula foi chamada ao confessionário pela produção do BBB 26, onde recebeu a notícia da morte do pai. A informação foi dada antes de ir ao ar o resultado do paredão que eliminou Leandro Boneco.
Ao deixar o confessionário, a sister apareceu chorando e seguiu para um dos quartos. Lá, deitou-se, se cobriu com um edredom e viveu seu momento de luto. Ela dividiu a informação com Juliano Floss, que prestou solidariedade a ela.
A decisão sobre permanecer ou não no reality foi deixada pela produção nas mãos de Ana Paula. Ainda assim, ela optou por continuar na disputa. O programa termina nesta terça-feira (21).
A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final.