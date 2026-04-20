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"Também estou vivendo um luto": Tadeu Schmidt quebra protocolo e se emociona ao consolar Ana Paula Renault no "BBB 26"; veja vídeo

Sister foi informada na noite de domingo sobre a morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault, pouco antes do resultado do paredão que eliminou Leandro Boneco

Zero Hora

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