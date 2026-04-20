"Também estou vivendo um luto": Tadeu Schmidt quebra protocolo e se emociona ao consolar Ana Paula Renault no "BBB 26"; veja vídeo

Tadeu compartilhou seu luto com os finalistas. Globoplay / Reprodução

Mesmo emocionada e triste, a sister decidiu seguir no reality e recebeu apoio do apresentador, que também vive um luto familiar. Ele quebrou o protocolo ao dividir com a sister que perdeu seu irmão, Oscar Schmidt. Lenda do basquete brasileiro, o ex-atleta morreu na sexta-feira (17).

— Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo — iniciou Tadeu.

Com a voz embargada pela emoção, o apresentador prosseguiu a mensagem de apoio:

— Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem.

— Eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente — prosseguiu Schmidt (assista ao vídeo abaixo).

Apontada como favorita da competição, Ana Paula foi informada sobre a morte do pai pouco antes do anúncio do último eliminado do programa. Leandro Boneco deixou o reality com mais de 50% dos votos.

Finalistas elogiaram Tadeu

A fala de Tadeu emocionou o trio de finalistas. Após a mensagem, Ana Paula, Juliano Floss e Milena elogiaram o apresentador por compartilhar sua dor e ser acolhedor.

— O Tadeu foi tão legal com a gente. Ele é incrível — disse Floss.

Milena corroborou a fala:

— Não é só o trabalho. Você escolhe se envolver, colocar sentimento e ser humano. (...) Ele não precisava fazer isso, mas é uma pessoa incrível, ele se solidarizou com a Ana — declarou.

Ana Paula, por sua vez, afirmou que o gesto ficará "para sempre em sua memória".

Como Ana Paula foi informada sobre a morte do pai?

Ana Paula foi chamada ao confessionário pela produção do BBB 26, onde recebeu a notícia da morte do pai. A informação foi dada antes de ir ao ar o resultado do paredão que eliminou Leandro Boneco.

Ao deixar o confessionário, a sister apareceu chorando e seguiu para um dos quartos. Lá, deitou-se, se cobriu com um edredom e viveu seu momento de luto. Ela dividiu a informação com Juliano Floss, que prestou solidariedade a ela.

A decisão sobre permanecer ou não no reality foi deixada pela produção nas mãos de Ana Paula. Ainda assim, ela optou por continuar na disputa. O programa termina nesta terça-feira (21).