Solange Couto entrou pelo grupo camarote no "BBB 26" e saiu com grande rejeição. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Após a eliminação de Solange Couto no paredão de terça-feira (31) do BBB 26, o Top 10 das maiores rejeições da história do programa foi atualizado. Ao longo da edição, a atriz teve algumas falas consideradas polêmicas e acabou saindo com 94,17% dos votos.

Top 5

O BBB 21 foi polêmico e ficou conhecido por ter o maior número de "vilões", na percepção do público. No ranking das cinco maiores porcentagens, os três participantes mais votados são daquela edição.

Karol Conká, BBB 21: 99,17% Nego Di, BBB 21: 98,76% Viih Tube, BBB 21: 96,69% Aline Cristina, BBB 5: 95% Camilla, BBB 25: 94,67% da média dos votos

Desde o BBB 24, o reality show passou a ter um sistema misto de votação: voto único e voto de torcida. O resultado final é a média dos dois formatos.

Relembre as maiores rejeições do reality

Karol Conká | BBB 21

A rapper Karol Conká foi eliminada no quarto paredão da 21ª edição do BBB com 99,17% votos da audiência. A cantora enfrentava Artur e Gil do Vigor, que tiveram 0,54% e 0,29% da escolha do público, respectivamente.

Com a eliminação, Karol lidera, até o momento, o ranking de participante mais rejeitada da história do reality.

Karol Conká recebeu 99,17% dos votos do público e lidera o ranking. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Nego Di | BBB 21

O terceiro eliminado do Big Brother Brasil 21 e vice-campeão de rejeição é o comediante Nego Di, que deixou o programa com 98,76% dos votos em um paredão contra Fiuk e Sarah, que permaneceram no jogo após receberem 0,87% e 0,37% na votação, respectivamente.

Segundo lugar na lista, Nego Di recebeu 98,76% dos votos da audiência. Fábio Rocha / TV Globo,Divulgação

Viih Tube | BBB 21

Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos. No 14º paredão do BBB 21, a influenciadora digital enfrentava Gil do Vigor e Fiuk, que cravaram 2,69% e 0,71%, respectivamente, pelo voto do público.

Viih Tube deixou a disputa em paredão com Gil do Vigor e Fiuk. Fábio Rocha / Globo/Divulgação

Aline Cristiane | BBB 5

Em seu terceiro paredão, a estudante Aline Cristiane foi a eliminada com 95% dos votos, contra Grazi Massafera, que se tornou a vice-campeã daquela edição do reality.

Aline Cristiane recebeu 95% dos votos do público no "BBB 5". TV Globo / Jaq Joner / Divulgação

Camilla | BBB 25

No sétimo paredão, a trancista foi eliminada do BBB 25 com 94,67%. Ela enfrentou Renata e Vilma, que tiveram 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente.

Camilla entrou no "BBB 25" como dupla da irmã, Thamiris. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Patricia Leitte | BBB 18

A advogada Patricia Leitte foi a sétima eliminada do BBB 18, com 94,26% dos votos em um paredão contra Diego e Caruso. A sister era considerada manipuladora pelo público após ter tido alguns embates com Gleici Damasceno, vencedora da edição.

Patricia Leitte foi a sétima eliminada do "BBB 18." PAULO BELOTE / Divulgação

Solange Couto | BBB 26

A atriz Solange Couto deixou a disputa com 94,17% em um paredão contra Jordana e Marciele. Ao longo da edição, deu declarações consideradas polêmicas pelo público.

Solange Couto é conhecida pela personagem Dona Jura na novela "O Clone ". Manoella Mello / Globo/Divulgação

Felipe Cobra | BBB 7

Considerado um dos maiores vilões da sua temporada, o skatista Felipe Cobra deixou a disputa do BBB 7 na quarta semana do programa com 93% dos votos, em paredão com Alberto Cowboy. Além de atitudes dentro do jogo, algumas confissões do brother sobre a sua vida pessoal não agradaram o público.

Nayara de Deus | BBB 18

Quarta participante eliminada do BBB 18, a jornalista Nayara de Deus deixou a disputa com 92,69% dos votos do público. A sister enfrentava um paredão contra Mahmoud e Gleici Damasceno.

Nayara de Deus recebeu 92% dos votos do público no "BBB 18". PAULO BELOTE / Divulgação

Rogério Padovan | BBB 5

Também da quinta edição, o médico Rogério Padovan foi o quarto eliminado do programa, com 92% dos votos. Considerado o "vilão" da temporada, o brother disputava o paredão contra Sammy Ueda, que acabou sendo a terceira colocada do reality.

Rogério foi considerado o "vilão" da sua edição. TV Globo / TV Globo/Divulgação

Rafael Leandro | BBB 12

Rafael Leandro, participante do BBB 12, foi o sétimo eliminado do programa, com 92% dos votos, contra o lutador Yuri Fernandes. Com uma personalidade que não agradou muito o público, o brother deixou a disputa no seu primeiro paredão.

Rafael Leandro recebeu 92% dos votos do público. divulgação / TV Globo

Projota | BBB 21

De queridinho a eliminado com grande rejeição, Projota foi o sétimo participante a deixar a disputa. O rapper teve 91,89% dos votos do público, contra 6,72% da cirurgiã-dentista Thaís e 1,39% da funkeira Pocah.

De queridinho a eliminado com rejeição, Projota deixou a disputa com 91,89% dos votos. Fabio Rocha / Globo

Lais Caldas | BBB 22

A médica Lais Caldas foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22, com 91,25% dos votos em um paredão ao lado de Douglas Silva e Eliezer, que tiveram 4,48% e 4,27% da preferência do público, respectivamente, para permanecerem na casa.

Lais Caldas recebeu 91,25% dos votos do público. JOAO COTTA / Divulgação

Airton Cabral | BBB 7

Airton Cabral deixou o programa com 91% dos votos após enfrentar um paredão com Diego Alemão, campeão daquela edição. Cabral e Alemão tiveram algumas discussões durante a temporada, o que fez com que o designer gráfico caísse no conceito do público.

Airton Cabral teve 91% dos votos ao enfrentar Diego Alemão no paredão do "BBB 7". Globo / Divulgação