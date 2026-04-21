Relembre os últimos 10 campeões do "Big Brother Brasil"

Participantes mudaram de vida com o dinheiro ganho no programa. Reprodução / Instagram: @juliette / @thelminha / @daviooficialll / @@gleicidamasceno

Entre advogado, babá, médicos e estudantes, muitos dos vencedores mudaram de vida com o dinheiro ganho no programa e entraram para a história da TV brasileira. Veja a lista a seguir.

A final do BBB 26 vai ao ar a partir das 22h25min de terça-feira (21), na RBS TV, logo após a novela Três Graças. Veja aqui como votar nas dinâmicas da final.

Relembre os 10 campeões mais recentes

BBB 16: Munik Nunes

A jovem era estudante e tinha o sonho de ser atriz quando entrou no programa. @muniknunes Instagram / Reprodução

Munik Nunes entrou para a história do BBB como a vencedora da 16ª edição, em 2016. A jovem era estudante e tinha o sonho de ser atriz quando entrou no reality aos 19 anos.

Após tornar-se milionária, Munik ingressou em um curso de interpretação e passou a trabalhar como influenciadora digital. Ela participou do reality Power Couple, na Record TV, se tornou mãe e atualmente vive de publicidade.

Ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão com 61,59% dos votos na final contra Maria Cláudia.

Emilly Araújo se dedica ao trabalho como influenciadora e apresentadora. @emillyaraujoc Instagram / Reprodução

A gaúcha Emilly Araújo conquistou a 17ª edição do BBB. Ela entrou na casa ao lado da irmã gêmea, Mayla, e foi a escolhida pelo público para permanecer no reality. Quando entrou, a sister era estudante, hoje é influenciadora digital.

A gaúcha conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão com 58% dos votos em uma final disputada contra Vivian Amorim e a também gaúcha Ieda Wobeto.

Em 2021, Gleici Damasceno participou do programa" No Limite", na TV Globo. @gleicidamasceno Instagram / Reprodução

Gleici Damasceno conquistou o público na 18ª temporada do reality show. Com o fim da temporada, a sister passou a se dedicar ao trabalho de influenciadora digital. Em 2021, ela participou do programa No Limite, na TV Globo.

A então estudante de psicologia, conquistou o prêmio milionário com 57,28% dos votos contra Kaysar Dadour e a Família Lima.

Paula von Sperling trabalhava como advogada antes do "BBB". @paulasperlingreal Instagram / Reprodução

Paula von Sperling ganhou a 19ª edição do BBB. Com parte do prêmio, ela ajudou a família a pagar dívidas e a outra parte investiu. Antes de se tornar influenciadora digital, Paula era advogada.

Ela conquistou o prêmio com 61,09% dos votos, derrotando o catarinense Alan.

@thelminha Instagram / Reprodução

Thelma Assis foi a grande campeã do BBB 20. A vencedora trabalhava como médica anestesiologista antes do reality. Ela investiu todo o dinheiro do prêmio e foi contratada pela TV Globo para apresentar o programa Bem-Estar.

Em 2021, Thelma foi premiada com o Troféu Raça Negra, premiação dedicada a indivíduos que lutam pela igualdade racial.

Em uma edição histórica durante o início da pandemia de covid-19, Thelma venceu com 44,10% dos votos contra Rafa Kalimann e Manu Gavassi.

Juliette deu inicio a carreira musical. @juliette Instagram / Reprodução

Juliette Freire foi considerada um grande fenômeno ainda dentro da casa do BBB. Com as oportunidades posteriores em publicidades e trabalho nas redes sociais, a nordestina investiu no bem-estar da própria família. Atualmente, ela segue como influenciadora digital e deu início a carreira musical.

Arthur Aguiar entrou no "BBB" no grupo camarote. @arthuraguiar Instagram / Reprodução

Arthur Aguiar foi o primeiro camarote a conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele já era conhecido por sua carreira como cantor e ator.

Após o programa, ele investiu em sua carreira artística. Além disso, intensificou sua atuação nas redes sociais, compartilhando o dia a dia com o público e realizando publicidades.

Amanda Meirelles conquistou a edição com 68,9% dos votos. @ameirelles Instagram / Reprodução

Amanda Meirelles ganhou o programa em 2023. Ela levou para casa R$ 2,88 milhões e investiu o valor em sua carreira de influenciadora digital e quitou a dívida do financiamento estudantil que realizou para concluir a faculdade de Medicina.

Davi viralizou nas redes sociais com postagens inusitadas. Reprodução / Instagram: @daviooficialll

Davi Brito foi o campeão da edição do programa de 2024. Depois de sua saída do programa, Davi se tornou influenciador e viralizou nas redes sociais com postagens inusitadas.

Em 2024, Davi veio ao Rio Grande do Sul como voluntário para ajudar nas doações para as vítimas das enchentes.

Ele recebeu 60,52% dos votos na final contra Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. Após receber o prêmio de R$2,92 milhões, brother passou a se dedicar a carreira digital.

Renata venceu a edição com 51,9% dos votos. Reprodução / Instagram: @_renatasaldanha

Renata Saldanha foi a campeã da edição passada do BBB. A bailarina e professora de dança investiu o prêmio de R$ 2,7 milhões em sua carreira influenciadora digital.

Quem são os finalistas do BBB 26

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault, 44 anos, integrou o grupo dos veteranos do BBB 26. Natural de Belo Horizonte, a jornalista fez parte da 16ª edição do programa, quando ficou conhecida pelo bordão: "Olha ela!", ao voltar imune de um paredão falso.

Nesta edição, foi seis vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder, garantiu uma imunidade e foi três vezes para o monstro.

Juliano Floss

Juliano Floss, 21 anos, fez parte do grupo dos camarotes do BBB 26. Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, é dançarino e influenciador digital. Entrou no programa somando mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

No programa, foi quatro vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder e foi uma vez para o monstro.

Milena

Milena, 26 anos, foi escolhida para entrar no BBB 26 na casa de vidro de São Caetano do Sul, em São Paulo, com 59,30% dos votos.

Natural de Itambacuri (MG), ela estava morando em Teófilo Otoni, no mesmo Estado. Atualmente, atuava como recreadora infantil e estuda Terapia Ocupacional.

No programa, foi quatro vezes ao paredão, garantiu duas imunidades e foi duas vezes para o monstro.