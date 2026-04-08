"Rainha da Cetamina" é condenada a 15 anos de prisão pela morte de Matthew Perry

Perry foi encontrado morto aos 54 anos na banheira de casa em Los Angeles, em outubro de 2023. Instagram @mattyperry4 / Reprodução

Uma traficante de drogas apelidada de "Rainha da Cetamina", que forneceu a dose que causou a morte de Matthew Perry, ator da série Friends, foi condenada a 15 anos de prisão nesta quarta-feira (8) em um tribunal da Califórnia.

Jasveen Sangha, 42 anos, está sob custódia federal desde 2024 e se declarou culpada de uma série de acusações no ano passado, incluindo a de distribuir cetamina resultando em morte ou lesão corporal grave.

Sangha é uma das cinco pessoas condenadas em conexão com a morte do ator que lutou por décadas contra o vício em drogas.

Perry foi encontrado morto aos 54 anos na banheira da casa dele, em Los Angeles, em outubro de 2023. Uma autópsia revelou altos níveis de cetamina no organismo do ator.

A morte de Perry chocou os fãs de Friends e levou a uma investigação policial que desmantelou uma rede de fornecedores e cúmplices, incluindo médicos que lucravam com o vício do ator. Perry era paciente deles.

O Dr. Salvador Plasencia, que admitiu quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas que antecederam a morte de Perry, foi condenado a 30 meses de prisão no ano passado.

Outro médico, Mark Chavez, foi condenado à prisão domiciliar e centenas de horas de serviço comunitário. Ambos entregaram suas licenças médicas.

Plasencia comprava cetamina de Chavez e a vendia ao ator a preços exorbitantes. Os promotores afirmaram que Perry pagou mais de 2 mil dólares por um frasco de cetamina, enquanto seus traficantes pagavam apenas uma fração desse valor.

Iwamasa administrou a droga em Perry em diversas ocasiões, incluindo em 28 de outubro de 2023, quando o injetou pelo menos três doses da cetamina fornecida por Sangha, o que causou a morte de Perry.

Quando Sangha soube do óbito de Perry, tentou encobrir seus rastros.

Ao entrar na casa de Sangha em North Hollywood, os investigadores encontraram metanfetamina, cetamina, ecstasy, cocaína e tranquilizantes, além de uma máquina de contar dinheiro, balanças e dispositivos para detectar sinais sem fio e câmeras escondidas. Iwamasa e Fleming aguardam sentença.

Vício

A sitcom Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004 e acompanhava a vida de seis amigos da cidade de Nova York, atraiu público enorme.

O papel de Perry como o sarcástico Chandler Bing lhe rendeu uma fortuna. Mas, ao mesmo tempo, o ator lutava contra o vício em analgésicos e álcool.

Em 2018, ele precisou passar por diversas cirurgias após sofrer uma perfuração no cólon relacionada ao uso de drogas.

Em seu livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, Perry relatou ter passado por programas de desintoxicação dezenas de vezes.