Quem saiu do "BBB 26"? Marciele é eliminada com 59,34% dos votos

Marciele foi eliminada do "BBB 26" neste domingo (12). Manoella Mello / Globo/Divulgação

Fim da linha para Marciele no Big Brother Brasil 26. Na tarde deste domingo (12), a manauara foi eliminada do reality show com 59,34% dos votos. Ela disputou o paredão com Gabriela e Leandro.

O baiano foi o segundo mais cotado para deixar o programa, recebendo 37,62% dos votos do público. Já Gabriela teve apenas 3,04%.

Após a eliminação de Marciele, seis pessoas seguem na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões do BBB 26.

Como foi formado o paredão

A berlinda foi formada na sexta-feira (10) e começou com a indicação do líder Juliano Floss. O dançarino mandou Gabriela para o paredão.

Depois, Marciele ingressou na berlinda por ter sido a mais votada pelos participantes no confessionário.

Milena, que na quinta-feira (9) havia apertado o botão misterioso que surgiu no gramado da casa, precisou escolher uma das sisters para dar o contragolpe que completaria o paredão. Ela escolheu Marciele.

A manauara contragolpeou Leandro, fechando assim a berlinda.

Relembre a trajetória de Marciele no "BBB 26"

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, Marciele ingressou no BBB 26 através da casa de vidro da região Norte. Ela disputou a preferência do público com Lívia Cristina, Rainha do Folclore do Boi Garantido, e acabou levando a melhor. Conquistou, assim, uma vaga para entrar direto na casa mais vigiada do Brasil, sem precisar passar pela etapa do Quarto Branco.

Ao longo do programa, a manauara integrou o grupo liderado por Alberto Cowboy, opondo-se a Ana Paula Renault. Marciele chegou a ter alguns desentendimentos pontuais, mas, de modo geral, não protagonizou grandes embates. Ela era tida como "planta" por uma parcela do público.

Na pista de dança, porém, a sister não ficava parada. Marciele aproveitou ao máximo as festas da edição e, em uma delas, beijou o gaúcho Jonas Sulzbach. A ficada gerou controvérsia, pois o brother já tinha trocado beijos com Maxiane, amiga de Marciele que havia sido eliminada dias antes.

A trajetória de Marciele também foi atravessada por discursos em defesa dos povos originários. Indígena da etnia Mundukuru, ela ainda demarcou sua identidade étnica com pinturas tradicionais e roupas e acessórios que remetem à cultura amazônica.

A sister deixa o programa sem ter conquistado prêmios expressivos como carro ou apartamento. Ainda assim, ela faturou R$ 10 mil e um videogame em ações de patrocinadores.

Como será a reta final do "BBB 26"?

Após a eliminação na tarde deste domingo, o programa ainda terá uma sequência à noite, logo após o Fantástico. Haverá prova do líder e formação de paredão.