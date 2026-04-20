Leandro deixou a casa neste domingo. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

O pipoca Leandro Boneco foi eliminado do Big Brother Brasil 26 com 52,19% dos votos neste domingo (19). Ele disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena, que tiveram 4,51% e 43,30% dos votos, respectivamente.

O anuncio da 17ª eliminação foi feito no segundo bloco do programa, ao vivo. Na primeira etapa, foi informado que Gerardo Renault, pai da veterana Ana Paula, morreu aos 96 anos. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão da sister foi de continuar no confinamento, seguindo a vontade de Gerardo.

A berlinda começou a ser formada na quinta-feira (16) após Ana Paula obter o pior tempo na primeira fase da prova do finalista. A segunda fase da prova aconteceu na sexta-feira (17).

Com a vitória de Juliano Floss na dinâmica, Leandro Boneco e Milena foram direto para o paredão, enquanto o dançarino se tornou o primeiro finalista desta edição.

Com a saída de Leandro, restam apenas três participantes no programa: Ana Paula Renault, Juliano e Milena. Eles disputarão a grande final, assim como o prêmio de R$ 5,4 milhões.

Ana Paula fala sobre a morte do pai

Assim que Leandro saiu da casa neste domingo, a veterana Ana Paula, que já havia contado para Juliano sobre a perda do pai, decidiu contar também para Milena.

— Tia Milena, meu pai morreu (...) A minha irmã falou para eu esperar que ela estava vindo, eu achei que eu fosse sair. Achei que ela estava vindo me buscar, eu falei com o Juliano. Eu também não estou entendendo, tia Milena — disse no gramado, chorando.

Na entrada para falar com os finalistas, Tadeu decidiu compartilhar o luto com Ana Paula, desabafando sobre a morte do irmão, Oscar Schmidt, na última sexta-feira (17).

— Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo (...) Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem — disse, ao consolar a sister.

Quem é Leandro Boneco?

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e vive hoje em Itapuã, na Bahia. O participante do BBB 26 entrou na casa de vidro da Região Nordeste. Ele é produtor cultural e arte-educador.

Leandro foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Ainda criança, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar em casa. Na juventude, viveu um período nas ruas.

Quando será a final do "BBB 26"?