Quem saiu do "BBB 26"? Jordana é eliminada com 71,8% dos votos

A pipoca Jordana foi eliminada do Big Brother Brasil 26 com 71,8% dos votos nesta quinta-feira (16). Ela disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Juliano Floss que tiveram 2,06% e 26,14% dos votos, respectivamente.
A jovem foi indicada pelo líder, Leandro Boneco e acabou puxando Juliano no contra-golpe. Já Ana Paula foi a mais votada pela casa.
Quem é Jordana
Jordana, nascida em Paraíso do Tocantins, entrou no BBB 26 após vencer a dinâmica da casa de vidro de Brasília, no Distrito Federal, com 57,8% dos votos.
Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital. Diz não ter tido luxos na infância, mas também não ter passado dificuldades. Desinibida, era modelo para a mãe fotógrafa, o que a impulsionou a trabalhar na área quando adulta.
Quem ainda está no "BBB 26"?
Ainda restam quatro participantes no programa: Ana Paula Renault, Juliano, Milena e Leandro.
O BBB 26 termina na próxima terça-feira (21).