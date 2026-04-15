Quem saiu do "BBB 26"? Gabriela é eliminada com 64,12% dos votos

A pipoca Gabriela foi eliminada do Big Brother Brasil 26 com 64,12% dos votos nesta terça-feira (14). Ela disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Juliano, que tiveram 6,64% e 29,24% dos votos, respectivamente.

A jovem foi a mais votada pela casa. Já Juliano foi a segunda indicação da líder Jordana, que, após escolher o doce mais votado pelo público em uma dinâmica, ganhou o poder de indicar um participante direto ao paredão. Ana Paula Renault foi indicação direta da liderança.

Na formação do paredão, a jovem foi a mais votada pela casa. Manoela Mello / Globo / Divulgação

Quem é Gabriela

Estudante de Psicologia de 21 anos, Gabriela entrou no BBB após resistir ao quarto branco. Ela é de São Paulo, capital, onde também mora.

Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista e, aos finais de semana, vende na rua os doces que sua mãe produz.

Quem ainda está no "BBB 26"?