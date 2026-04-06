Quem saiu do "BBB 26"? Chaiany é eliminada no 13° paredão

Chaiany foi eliminada neste domingo do reality. Manoella Mello / Reprodução

Chaiany foi eliminada do Big Brother Brasil 26 com 61,07% dos votos neste domingo (5). A sister estava na berlinda com Juliano e Marciele, que tiveram 18,56% e 20,37% dos votos respectivamente. A partir desta semana, restam somente oito participantes no BBB 26.

Formação do paredão

Na sexta-feira (3), Marciele foi indicada pela líder Samira ao paredão, devido a briga após a "fake news" que a líder espalhou sobre a prova do anjo.

Pelo confessionário, o participante mais votado da casa foi Juliano Floss, com três votos. Em segundo lugar, vieram Gabriela e Chaiany, empatadas com dois votos cada. Para desempatar, a líder Samira colocou Chaiany no paredão.

O BBB 26 termina no dia 22 de abril.

Quem é Chaiany

Chaiany, 25 anos, foi mais uma candidata a participante anunciada para o BBB 26. Ela esteve na casa de vidro de Brasília e depois passou pelo Quarto Branco antes de finalmente entrar na casa mais vigiada do Brasil.