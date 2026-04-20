Gerardo tinha 96 anos. @anapaularenault / Instagram / Reprodução

O corpo de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, que morreu no domingo (19), aos 96 anos, está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20). O enterro ocorrerá no Cemitério do Bonfim, às 16h30min.

Ainda no domingo, a jornalista foi chamada ao confessionário, onde assistiu a um vídeo com recado da família sobre a morte do pai. Ela decidiu permanecer no reality show, que termina nesta terça-feira (21).

Durante o confinamento, Ana Paula chegou a comentar com os colegas que o pai enfrentava problemas de saúde e que isso quase a fez desistir de participar do programa.

No entanto, a equipe da sister informou que Gerardo foi quem a incentivou a aceitar o convite e entrar no BBB 26.

Quem foi Gerardo Henrique Machado Renault?

Natural de Belo Horizonte, Gerardo Henrique Machado Renault teve uma longa trajetória na política e também atuou como advogado.

Em 1951, foi eleito vereador na capital mineira pela União Democrática Nacional (DN). Nos anos seguintes, avançou na carreira política: entre 1967 e 1979, foi deputado estadual pela Arena. Depois, de 1979 a 1983, exerceu mandado como deputado federal, desta vez, pelo Partido Democrático Social (PDS). Desde 1991, presidia o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Na vida pessoal, foi casado com Maria da Conceição Machado Renault, mãe de Ana Paula, que morreu em 1998 após um acidente de carro, quando a jornalista tinha 17 anos.

Ana Paula tem cinco irmãos: Cida, do mesmo casamento, e Gisele, René e Cibele, do primeiro matrimônio do ex-parlamentar.

Citações no BBB 26

Gerardo Renault chegou a ser citado em uma das discussões de Ana Paula com o também veterano Alberto Cowboy.

Na ocasião, Cowboy fez um comentário sobre o pai da sister, que rebateu:

— Fala do meu pai de novo, seu desgraçado. Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele.

Ao comentar o desentendimento com Cowboy, Ana Paula confidenciou ao aliado Juliano Floss que, pouco antes de ser confinada para o reality, percebeu uma piora no estado de saúde do pai.

— Ele estava quase morto — disse ela.

Gerardo foi internado no início de abril. Antes disso, gravou um vídeo para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde:

— Oi filhinha, saudades que são muitas. Estou torcendo por você, um beijo carinhoso do seu pai que te ama muito.

Solidariedade e quebra de protocolo

Milena, também finalista ao lado de Ana Paula e Juliano, só soube da morte do pai da sister após a eliminação de Leandro Boneco. As duas disputavam uma vaga na final no último paredão da temporada.

O momento em que Ana Paula desabafou com os aliados repercutiu nas redes sociais.

O apresentador Tadeu Schmidt também se solidarizou com a participante, quebrou o protocolo e revelou aos brothers que também estava de luto, ao mencionar a morte do irmão, Oscar Schmidt:

— Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem — declarou.