Quem é o novo anjo do "BBB 26"? Milena garante a imunidade e reencontro com pessoa querida  

Milena fez o menor tempo na prova. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Milena venceu a prova do anjo nesta sexta-feira (10) no Big Brother Brasil 26. A sister garantiu a imunidade na formação do próximo paredão e ainda terá contato físico com uma pessoa "muito querida" ainda hoje, como informou o apresentador Tadeu Schmidt na noite de quinta-feira (9).

Como foi a prova

A 13ª prova do anjo, disputada pelos sete jogadores ainda restantes na casa, foi uma competição de percepção sensorial e rapidez.

Após apertarem um botão, cada brother teve um minuto para ir até um muro de contato, enfiar os braços através das mangas e tocar num objeto escolhido pela sua família.

Quando o minuto chegou ao fim, uma caixa com uma bolinha se abriu e disparou um cronômetro. O brother precisou levar a bolinha ao outro lado lado de uma plataforma ao equilibrá-la pelos pratinhos disponíveis. Quem concluísse tudo no menor tempo era o vencedor.

Além da prova do anjo, a edição desta sexta do programa contará com a formação de mais um paredão.

Formação de paredão nesta sexta

As emoções não param por aí. Com o programa se aproximando da grande final, o top 7 terá que formar mais um paredão nesta noite. Um brother ou sister será indicado pelo líder Juliano Floss. O mais votado da casa e o emparedado pelo contragolpe completam a berlinda.

Milena, que apertou o botão misterioso na quinta-feira (9), vai decidir quem terá direito ao contragolpe: se é o mais votado pela casa ou o emparedado pelo líder.

Duas edições no domingo

A eliminação é no próximo domingo (12), quando o BBB terá duas edições ao vivo: a primeira às 17h30min, com o resultado da eliminação.

A segunda será às 23h10min, após o Fantástico, quando os participantes vão disputar uma nova prova do líder e formar mais um paredão.

Quem ainda está no "BBB 26"?