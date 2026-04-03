Quem é o novo anjo do "BBB 26"? Jordana vence a prova e ganha imunidade

Jordana venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (3).
Assim como na semana passada, o poder do vencedor é a autoimunidade. Portanto, ela está salva do próximo paredão, que será formado ainda na noite desta sexta-feira durante o programa ao vivo.
Na dinâmica, a vencedora também indicou Gabriela para cumprir o castigo do monstro.
Como foi a prova
Na prova, a sorte dos participantes foi testada em quatro etapas. Na primeira, era necessário escolher a porta certa. Ao avançar, os brothers e sisters se depararam com uma piscina de bolas.
— Na piscina, tem cartões. Cada um pega um cartão, não abre e aguarda. Um dos cartões vai eliminar um jogador — explicou o apresentador Tadeu Schmidt.
Na terceira etapa, cada participante precisou puxar a corda de seu barril. Quem achou água, lúpulo ou malte passou para a fase final. Quem tirou milho, foi eliminado.
Por fim, Jordana venceu a disputa após achar o totem correto para abrir a janela, deixando para trás Ana Paula e Marciele.
Dinâmica da semana
Ainda nesta sexta-feira (3), no programa ao vivo, os brothers e sisters passarão por mais uma formação de paredão.
A dinâmica da semana será simples, com uma berlinda formada por um indicado pela líder, Samira, e os dois mais votados pela casa.
A votação do público ficará aberta até domingo, quando um participante deixará o programa.