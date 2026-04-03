Quem é o novo anjo do "BBB 26"? Jordana vence a prova e ganha imunidade

Jordana venceu a prova do anjo desta sexta-feira (3) no BBB. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Jordana venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (3).

Assim como na semana passada, o poder do vencedor é a autoimunidade. Portanto, ela está salva do próximo paredão, que será formado ainda na noite desta sexta-feira durante o programa ao vivo.

Na dinâmica, a vencedora também indicou Gabriela para cumprir o castigo do monstro.

Como foi a prova

Na prova, a sorte dos participantes foi testada em quatro etapas. Na primeira, era necessário escolher a porta certa. Ao avançar, os brothers e sisters se depararam com uma piscina de bolas.

— Na piscina, tem cartões. Cada um pega um cartão, não abre e aguarda. Um dos cartões vai eliminar um jogador — explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Na terceira etapa, cada participante precisou puxar a corda de seu barril. Quem achou água, lúpulo ou malte passou para a fase final. Quem tirou milho, foi eliminado.

Por fim, Jordana venceu a disputa após achar o totem correto para abrir a janela, deixando para trás Ana Paula e Marciele.

Dinâmica da semana

Ainda nesta sexta-feira (3), no programa ao vivo, os brothers e sisters passarão por mais uma formação de paredão.

A dinâmica da semana será simples, com uma berlinda formada por um indicado pela líder, Samira, e os dois mais votados pela casa.