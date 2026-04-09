Quem apertou o botão misterioso no "BBB 26"? Entenda a dinâmica

Botão misterioso foi instalado no gramado da casa do "BBB 26". Globoplay / Reprodução

Sem titubear, Milena apertou o botão misterioso que surgiu no gramado da casa do BBB 26 nesta quinta-feira (9) e ganhou um poder importante para a reta final do reality show. Com isso, a participante vai poder decidir quem terá direito ao contragolpe na formação do paredão: o indicado do líder ou o mais votado pela casa.

O botão misterioso apareceu no gramado da casa por volta das 11h05min. A dinâmica começou a ser transmitida ao vivo durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. No entanto, o botão foi apertado após o fim do programa, às 11h55min.

— Tinha um botão, eu apertei. Se for paredão, eu estou — gritou Milena para a casa.

Após a sister apertar, um alarme soou. Um dummie entrou na casa com uma caixa e entregou uma pulseira laranja para Milena.

— Eu tô no paredão, né? — questionou Milena ao dummie.

No entanto, ela ficou sem resposta.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a apresentação da dinâmica da semana no programa ao vivo da noite de quarta-feira (8).

Dinâmica da semana

Além do botão misterioso, nesta quinta-feira também será realizada a prova do líder.

Já na tarde de sexta-feira (10), ocorre a prova do anjo, que, nesta semana, concederá a autoimunidade. Ou seja, quem vencer não poderá ser indicado ao paredão.

A berlinda será formada ainda na sexta-feira, durante o programa ao vivo.

Paredão

Três brothers disputarão a preferência do público para seguir na casa. A formação do paredão começará com o anúncio de que o anjo é autoimune.

Depois disso, o líder vai fazer a sua indicação e a casa vota. Com os emparedados da casa e do líder, o brother que apertou o botão misterioso decide quem terá direito ao contragolpe.

A outra novidade da semana é que não haverá prova bate e volta. Todos os indicados irão diretamente ao paredão.