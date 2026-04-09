Quem apertou o botão misterioso no "BBB 26"? Entenda a dinâmica

Sem titubear, Milena apertou o botão misterioso que surgiu no gramado da casa do BBB 26 nesta quinta-feira (9) e ganhou um poder importante para a reta final do reality show. Com isso, a participante vai poder decidir quem terá direito ao contragolpe na formação do paredão: o indicado do líder ou o mais votado pela casa.
O botão misterioso apareceu no gramado da casa por volta das 11h05min. A dinâmica começou a ser transmitida ao vivo durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. No entanto, o botão foi apertado após o fim do programa, às 11h55min.
— Tinha um botão, eu apertei. Se for paredão, eu estou — gritou Milena para a casa.
Após a sister apertar, um alarme soou. Um dummie entrou na casa com uma caixa e entregou uma pulseira laranja para Milena.
— Eu tô no paredão, né? — questionou Milena ao dummie.
No entanto, ela ficou sem resposta.
A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt durante a apresentação da dinâmica da semana no programa ao vivo da noite de quarta-feira (8).
Dinâmica da semana
Além do botão misterioso, nesta quinta-feira também será realizada a prova do líder.
Já na tarde de sexta-feira (10), ocorre a prova do anjo, que, nesta semana, concederá a autoimunidade. Ou seja, quem vencer não poderá ser indicado ao paredão.
A berlinda será formada ainda na sexta-feira, durante o programa ao vivo.
Paredão
Três brothers disputarão a preferência do público para seguir na casa. A formação do paredão começará com o anúncio de que o anjo é autoimune.
Depois disso, o líder vai fazer a sua indicação e a casa vota. Com os emparedados da casa e do líder, o brother que apertou o botão misterioso decide quem terá direito ao contragolpe.
A outra novidade da semana é que não haverá prova bate e volta. Todos os indicados irão diretamente ao paredão.
Um brother será eliminado no domingo (12). O BBB 26 termina em 21 de abril.