Que horas começa o "BBB 26" nesta terça-feira?

O jogo está chegando ao fim no BBB 26. Com a final nesta terça-feira (21), brothers estão na expectativa de quem será o grande vencedor do prêmio. O programa desta terça-feira (21) começa às 22h25min, após a novela Três Graças.
Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam a final, em que o grande vencedor levará R$ 5,44 milhões.
Onde assistir ao BBB 26
O programa é transmitido pela RBS TV, afiliada da Globo, e também exibido no Globoplay, na aba "Agora na TV".
Conheça os finalistas do BBB 26
Quem é Ana Paula Renault
Ana Paula Renault, 44 anos, integrou o grupo dos veteranos do BBB 26. Natural de Belo Horizonte, a jornalista fez parte da 16ª edição do programa, quando ficou conhecida pelo bordão: "Olha ela!", ao voltar imune de um paredão falso.
Nesta edição, foi seis vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder, garantiu uma imunidade e foi três vezes para o monstro.
Quem é Juliano Floss
Juliano Floss, 21 anos, fez parte do grupo dos camarotes do BBB 26. Natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina, é dançarino e influenciador digital. Entrou no programa somando mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
No reality, foi quatro vezes ao paredão. Venceu duas provas do líder e foi uma vez para o monstro.
Quem é Milena
Milena, 26 anos, foi escolhida para entrar no BBB 26 na casa de vidro de São Caetano do Sul, em São Paulo, com 59,30% dos votos.
Natural de Itambacuri (MG), ela morava em Teófilo Otoni, no mesmo Estado. Trabalhava como recreadora infantil e estuda Terapia Ocupacional.
No programa, foi quatro vezes ao paredão, garantiu duas imunidades e foi duas vezes para o monstro.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular