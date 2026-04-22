Vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault recebeu o prêmio mais alto da história do reality show: R$ 5,4 milhões. Ela também levou para casa outros brindes e um carro híbrido no valor de R$ 200 mil.
Mas e os outros dois finalistas? Para o segundo e o terceiro colocado, não houve aumento: os brothers vão ganhar o mesmo que Guilherme e João Pedro ganharam no BBB 25. Na verdade, o prêmio para o vice-campeão e o terceiro colocado é o mesmo há 16 anos, desde 2010:
- Segundo lugar: R$ 150 mil
- Terceiro lugar: R$ 50 mil
Porém, na soma dos prêmios que os participantes acumularam ao longo do programa, Floss arrecadou R$ 540 mil. Já Milena ganhou R$ 450 mil em brindes.
Quanto cada finalista faturou?
Ana Paula
A jornalista ganhou R$ 50 mil em dinâmicas do Big Fone e do Ganha-Ganha no programa e foi contemplada com um apartamento de R$ 270 mil por chegar à final do BBB 26. Isto tudo se soma à bolada milionária de R$ 5,4 milhões.
Milena
A mineira ganhou R$ 30 mil em dinâmicas no programa e garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil por ser uma das três finalistas do reality show. Por ter ficado em segundo lugar, ganhou mais R$ 150 mil.
Juliano Floss
O dançarino foi o vencedor da prova do finalista e garantiu um carro zero quilômetro avaliado em R$ 190 mil, além de um apartamento de R$ 270 mil por compor o top 3 da edição e de R$ 30 mil em provas ao longo da edição. Floss ganhou R$ 50 mil pelo terceiro lugar na competição.