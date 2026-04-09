Quando termina o "BBB 26"?

Globo / Divulgação

A grande final do Big Brother Brasil 26 está se aproximando: no dia 21 de abril, no feriado de Tiradentes, o brother ou sister mais votado pelo público ganhará o prêmio de R$ 5,44 milhões, o maior da história do programa. A data marca o fim da edição que inaugurou a dinâmica das casas de vidro.

Nesta quinta-feira (9), a dinâmica do Botão Misterioso foi inaugurada no reality e concedeu uma vantagem para Milena na formação do próximo paredão, que ocorre na sexta-feira (10).

Quem ainda está na casa do BBB 26?

Ainda restam sete participantes no programa: Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Marciele, Milena e Leandro. A final será composta pelos últimos três jogadores que restarem após os próximos paredões.

Durante aproximadamente 100 dias, os participantes, divididos entre camarotes, pipocas e veteranos, protagonizaram enredos e disputaram provas e paredões na casa mais vigiada do Brasil.

Como será o próximo paredão

Para a formação do 15° paredão na sexta-feira (10), o líder da semana, que será decidido no programa ao vivo nesta quinta-feira (9), empareda um participante. O próximo emparedado será escolhido pelos votos da casa no confessionário.

Milena, que apertou o Botão Misterioso, irá decidir quem dará o contragolpe para preencher a terceira vaga na berlinda: o indicado pelo líder ou o jogador mais votado pela casa.