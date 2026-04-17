Leandro, Juliano Floss e Milena seguem na prova do finalista do "BBB 26". Globoplay / Reprodução

A prova do finalista do BBB 26 começou na noite de quinta-feira (16) e se estende ao longo desta sexta-feira (17). Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena ainda seguem na disputa por uma vaga direta na final do reality show, que está marcada para a próxima terça-feira (21). A dinâmica envolve resistência e memória.

Ana Paula Renault já está no paredão por ter feito o maior tempo na primeira fase da prova, em que os participantes precisavam liberar uma chave presa a uma mesa com uma única saída.

Quem desistir da dinâmica completa a última berlinda da temporada. O mais votado será eliminado no próximo domingo (19).

Ana Paula Renault não vai disputar o quiz que vale uma vaga na final do "BBB 26". Globo / Reprodução

Como é a prova do finalista?

Cada participante conta com um carro e um totem equipado com um botão. Sempre que o sinal sonoro for emitido, o cronômetro é acionado e os jogadores devem apertar o botão dentro do tempo estipulado.

Em seguida, eles precisam entrar no carro, momento em que um novo cronômetro começa a contar. Já dentro do veículo, o participante precisa aguardar até o término deste tempo, quando então um vídeo será exibido no telão. Após o fim da exibição, eles ficam liberados para sair do carro até o início de uma nova rodada.

A prova será finalizada nesta noite. No programa ao vivo, previsto para começar às 22h25min, após a novela Três Graças, Tadeu Schmidt fará um quiz com perguntas referentes aos vídeos exibidos durante a prova.

Cada resposta correta valerá um ponto. Quem completar cinco pontos primeiros, será consagrado como o primeiro finalista da temporada.