Pai de Ana Paula Renault, do "BBB 26", foi internado em Belo Horizonte com um quadro de desidratação. @anapaularenault / Instagram / Reprodução

Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, do BBB 26, foi internado na última sexta-feira (3) no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte (MG). De acordo com a equipe da jornalista, o ex-deputado federal de 96 anos apresentou um quadro de desidratação nos últimos dias.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Leo Dias e confirmada pelo jornal O Globo. O Estadão entrou em contato com a assessoria da sister e com o hospital e aguarda retorno.

"Ele foi internado por causa de uma desidratação, o que acaba sendo normal na idade dele. Ele tem 96 anos, então acabou ficando internado por conta de cuidado mesmo, por conta da idade, mas ele está superestável, está bem", afirmou a equipe.

Informações publicadas por Leo Dias apontam ainda que a internação está relacionada com uma infecção urinária, acompanhada de confusão mental, condição comum em idosos.

Esta é a segunda internação de Gerardo desde o início da participação da filha no reality. Em fevereiro, Ana Paula chegou a revelar dentro da casa que quase desistiu do programa por causa do estado de saúde do pai no fim de 2025. Durante o confinamento, a sister comentou que mantém uma relação próxima com o pai. Segundo a jornalista, foi ele quem a incentivou a aceitar o convite para retornar ao reality.

Trajetória política

Natural de Belo Horizonte, Gerardo Henrique Machado Renault nasceu em 1929 e construiu carreira na política. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Minas Gerais, teve atuação no movimento estudantil antes de ingressar na vida pública.

Foi vereador de Belo Horizonte entre 1951 e 1966, período em que participou de comissões e representações internacionais. Em seguida, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre 1967 e 1979, quando participou da elaboração da Constituição estadual e de projetos de desenvolvimento.

Em 1979, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1983. Também assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura durante o governo de Francelino Pereira. Ao longo da carreira, integrou comissões ligadas à política rural e ao desenvolvimento agrícola