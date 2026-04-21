Morre Ricardo de Pascual, que atuou em "Chaves"

Ricardo de Pascual tinha 85 anos. Ele interpretou diversos personagens de "Chaves". Instagram: @Ricardodepascual / Reprodução

O ator mexicano Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos nesta terça-feira (21). Ele ficou conhecido por interpretar o Senhor Furtado, o "ladrão da vila" no seriado Chaves.

A morte de Pascual foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México. "Nosso mais profundo sentimento à sua família, amigos e colegas. Que ele descanse em paz", publicou o grupo na rede social X.

A causa de morte do artista não foi revelada. Segundo a Band, em outubro do último ano, ele anunciou que enfrentava doença pulmonar obstrutiva crônica e a condição havia afetado a sua saúde no últimos anos.

Carreira

Embora seja lembrado por dar vida ao Senhor Furtado, ladrão atrapalhado que furtava personagens da vila, Pascual interpretou outros personagens em Chaves. Ele também apareceu no seriado como o Garçom Carequinha e, no episódio final da trama, como o homem interessado em comprar a vila do Senhor Barriga.