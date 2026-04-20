Pai de Ana Paula, Gerardo Renault morreu aos 96 anos. Reprodução / @anapaularenault/Instagram

Morreu neste domingo (19) Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. Ele é pai de Ana Paula Renault, finalista do Big Brother Brasil 26.

A informação foi divulgada pela família da sister, via redes sociais (veja abaixo). Ele estava internado em Belo Horizonte (MG). A causa da morte não foi divulgada. Ana Paula foi informada pela produção do programa e decidiu permanecer na disputa.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares", diz o comunicado.

Ana Paula fala sobre a morte do pai

Assim que Leandro saiu da casa neste domingo, Ana Paula, que já havia contado para Juliano sobre a perda do pai, decidiu informar também Milena.

— Tia Milena, meu pai morreu (...) A minha irmã falou para eu esperar que ela estava vindo, eu achei que eu fosse sair. Achei que ela estava vindo me buscar, eu falei com o Juliano. Eu também não estou entendendo, tia Milena — disse no gramado, chorando.

Na entrada para falar com os finalistas, o apresentador Tadeu Schmidt decidiu compartilhar o luto com Ana Paula, desabafando sobre a morte do irmão, Oscar Schmidt, na última sexta-feira (17).

— Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo (...) Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem — disse, ao consolar a sister.

Veja o comunicado da família de Ana Paula Renault