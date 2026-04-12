Morre Silvio Matos, ator, dublador e humorista

Silvio Matos morreu no Rio de Janeiro neste sábado (11). MARCELO THEOBALD / AGÊNCIA O GLOBO

O ator, dublador e humorista Silvio Matos morreu neste sábado (11), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por colegas e pelo perfil Dublapédia Brasil, dedicado ao mundo da dublagem. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A trajetória de Matos se iniciou no teatro, na década de 1960. Nos anos 1970, atuou na TV Bandeirantes ao lado da esposa Aliomar de Matos.

Na televisão fez participações em programas infantis como Carrossel (1972), Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994).

Nos anos 1990, ocupou a função de editor na TV Cultura e trabalhou em programas como Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Mais adiante, dividiu cena com Glória Menezes na série Louco Por Elas (2013).

Como dublador, deu voz a personagens de A Feiticeira (1964) e Viagem ao Fundo do Mar (1964).

Sua fama também se estendeu à internet, com participações em esquetes de humor no Youtube, como no extinto canal Parafernalha.