Dolly em 2021, durante sua participação no reality "Quilos Mortais". TLC / Reprodução

Dolly Martinez, conhecida por sua participação na 10ª temporada do reality show Quilos Mortais, morreu no último sábado (11), aos 30 anos. Até o momento, a causa da morte não foi informada oficialmente.

O óbito foi confirmado pela irmã dela, Lindsey Cooper, em publicação no Facebook. "É com o coração pesado que eu compartilho o falecimento da minha linda irmã, Dolly", escreveu.

Um dia antes da morte, Lindsey havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida", o que gerou preocupação entre seguidores do programa e fãs que acompanharam a sua trajetória marcada por desafios físicos e emocionais. A notícia mobilizou mensagens de despedida e homenagens nas redes.

A confirmação da morte veio acompanhada de um texto emocionado da irmã, que destacou a personalidade marcante de Dolly. Segundo Lindsey, ela era conhecida por sua alegria e capacidade de acolher as pessoas ao seu redor.

"Dolly teve a personalidade mais brilhante. Ela conseguia iluminar qualquer ambiente com a sua risada, a sua bondade e seu espírito amoroso. Ela tinha uma forma de fazer todos se sentirem especiais e o seu calor estará conosco para sempre", ressaltou. Em sua despedida, Lindsey afirmou que encontra conforto na ideia de que a irmã tenha se reunido com o pai, já falecido.

Trajetória no reality

Dolly ganhou notoriedade ao participar da 10ª temporada de Quilos Mortais, exibida em 2021. Na época, aos 25 anos, ela enfrentava um quadro grave de obesidade, pesando cerca de 269 quilos, além de problemas de saúde associados ao peso, como dependência de oxigênio e limitações severas no dia a dia.

Durante o programa, ela compartilhou abertamente a sua relação com a compulsão alimentar e questões de saúde mental, além da dependência de familiares para tarefas básicas. Ao longo do período mostrado no episódio, conseguiu perder aproximadamente 18 quilos, mas não atingiu os critérios exigidos pela equipe médica para a realização da cirurgia bariátrica.

Instabilidade e busca por recomeço

Outro fator que impactou a sua trajetória foi a instabilidade em sua vida pessoal. Na época das gravações, Dolly enfrentava dificuldades para manter um ambiente seguro e estruturado, chegando a viver entre abrigos e hotéis ao lado do noivo.

Apesar disso, houve momentos de tentativa de recomeço. Em redes sociais, ela chegou a compartilhar conquistas pessoais, como sair da situação de vulnerabilidade e buscar uma vida mais estável, apoiada na fé e na família.

Reconciliações e vínculos afetivos

Entre os avanços pessoais, destacou-se a reaproximação com a mãe, após conflitos exibidos no reality. As duas voltaram a se comunicar de forma afetuosa, o que foi compartilhado publicamente por Dolly.

Ela também retomou, ainda que de forma gradual, o contato com a filha pequena, que permaneceu sob os cuidados da avó materna desde o nascimento, um ponto sensível em sua história.

O que é Quilos Mortais?

O programa é um reality show exibido pelo canal TLC que acompanha pessoas em situação de obesidade extrema, muitas vezes acima de 300 quilos.