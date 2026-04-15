Leandro Boneco vence prova e é o último líder do "BBB 26"

Leandro Boneco venceu a prova do líder do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira (14). Este será o último reinado da edição, que termina na próxima terça-feira (21).
Boneco foi o primeiro a completar a dinâmica.
Como foi a dinâmica
Na prova desta noite, os brothers precisaram encontrar as três letras que faltavam para completar uma frase e despachar três caixas de produtos na esteira de um avião.
Cada um deles tinha seis caixas fechadas e, na sua vez de jogar, devia escolher uma delas. Se encontrasse a letra, ele teria direito de despachar uma caixa. Para isso, ele devia atravessar um percurso, dentro de um tempo específico.
Ganhava quem despachasse as três caixas primeiro.