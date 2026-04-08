Leandro Boneco saiu do "BBB 26"? Saiba o que aconteceu com o brother

Leandro tem 42 anos e pertence ao grupo pipoca. Reprodução / TV Globo

O sumiço de Leandro Boneco, participante do Big Brother Brasil 26, gerou burburinhos sobre uma possível desistência do brother. O que aconteceu, na realidade, é que o baiano solicitou atendimento médico na manhã desta quarta-feira (8).

O brother passou mal e se dirigiu ao confessionário, onde recebeu atendimento da equipe médica do programa. Ele retornou para a casa mais vigiada do Brasil por volta das 17h.

Leandro, porém, voltou ao confessionário durante a noite após novo mal-estar. Ele estava tendo uma conversa com Juliano e, inclusive, cogitou desistir do programa.

Em nota, a TV Globo explicou que, durante a manhã, o participante deixou o confinamento para realização de exames:

"Depois de ter sido atendido pela equipe médica do programa na casa, o participante Leandro foi encaminhado para realização de exames. Lembramos que o atendimento médico faz parte de um procedimento padrão do reality e está disponível para todos os participantes sempre que necessário".

Os demais brothers foram comunicados da situação de Boneco (veja o vídeo abaixo). "Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem", anunciou a produção da casa.

A equipe do participante se manifestou no X para alertar sobre as notícias falsas que circulam na internet sobre o estado de saúde do participante. "Para evitar ruídos e desinformação, reforçamos a importância de checar os fatos antes de compartilhar qualquer conteúdo."

Esposa lamenta desinformação

A esposa do baiano também se manifestou em suas redes sociais alertando sobre os riscos de informações falsas. Além disso, lamentou os comentários sobre a participação de Leandro no reality show:

"Estou vendo muita desinformação circulando e isso é muito sério... Fico muito preocupada com a rapidez com que essas informações falsas se espalham e, mais ainda, ao ver pessoas desejando o pior".

Donminique compartilhou um story em seu Instagram. Reprodução / Instagram: @donminiquesantos