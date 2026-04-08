Leandro Boneco retorna ao "BBB 26" após passar por exames

O participante Leandro Boneco, do Big Brother Brasil 26, retornou para a casa após bateria de exames. O brother havia recebido atendimento médico após passar mal na manhã desta quarta-feira (8).
— Tudo certo, foram alguns exames para ver como eu estava desde ontem — explicou o baiano aos outros participantes.
Logo depois, Boneco completou:
— É bom ver vocês.
O que aconteceu
Durante a manhã desta quarta, o brother passou mal e se dirigiu ao confessionário, onde recebeu atendimento da equipe médica do programa.
Em nota, a TV Globo explicou que o participante deixou o confinamento para realização de exames:
"Depois de ter sido atendido pela equipe médica do programa na casa, o participante Leandro foi encaminhado para realização de exames. Lembramos que o atendimento médico faz parte de um procedimento padrão do reality e está disponível para todos os participantes sempre que necessário."