Leandro Boneco retorna ao "BBB 26" após passar por exames

Leandro tem 42 anos e pertence ao grupo pipoca. Reprodução / TV Globo

O participante Leandro Boneco, do Big Brother Brasil 26, retornou para a casa após bateria de exames. O brother havia recebido atendimento médico após passar mal na manhã desta quarta-feira (8).

— Tudo certo, foram alguns exames para ver como eu estava desde ontem — explicou o baiano aos outros participantes.

Logo depois, Boneco completou:

— É bom ver vocês.

O que aconteceu

Durante a manhã desta quarta, o brother passou mal e se dirigiu ao confessionário, onde recebeu atendimento da equipe médica do programa.

Em nota, a TV Globo explicou que o participante deixou o confinamento para realização de exames: