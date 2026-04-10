Juliano Floss vence novamente prova do líder do "BBB 26"

Nesta quinta-feira (9), o brother Juliano Floss venceu novamente a prova do líder do BBB. Agora o participante, está imune e indicará uma pessoa diretamente ao paredão, durante a próxima formação da berlinda ao vivo.
Ao descobrir o resultado, o brother aproveitou para mandar um recado para a sua namorada, a artista Marina Sena:
— Escolhe o que você quer comer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de todo mês. É todo seu. Vou dar tudo para você.
Ao escolher os Vips, o novo líder escolheu as sisters Ana Paula e Milena. Confira o vídeo abaixo.
Dinâmica da prova
A disputa foi realizada no provódromo, onde os brothers precisaram montar combos, com o sanduíche e a sobremesa correta. O jogador que fizesse tudo corretamente em menor tempo vencia.
Os participantes puderam ver o gabarito gratuitamente uma vez. Depois, só poderiam acionar um celular para ver novamente, aumentando dez segundos no seu tempo final.