Juliano Floss vence novamente prova do líder do "BBB 26"

Brother foi o mais rápido durante a realização da prova. Manoella Mello / Globo/Divulgação

Nesta quinta-feira (9), o brother Juliano Floss venceu novamente a prova do líder do BBB. Agora o participante, está imune e indicará uma pessoa diretamente ao paredão, durante a próxima formação da berlinda ao vivo.

Ao descobrir o resultado, o brother aproveitou para mandar um recado para a sua namorada, a artista Marina Sena:

— Escolhe o que você quer comer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de todo mês. É todo seu. Vou dar tudo para você.

Ao escolher os Vips, o novo líder escolheu as sisters Ana Paula e Milena. Confira o vídeo abaixo.

Dinâmica da prova

A disputa foi realizada no provódromo, onde os brothers precisaram montar combos, com o sanduíche e a sobremesa correta. O jogador que fizesse tudo corretamente em menor tempo vencia.

Os participantes puderam ver o gabarito gratuitamente uma vez. Depois, só poderiam acionar um celular para ver novamente, aumentando dez segundos no seu tempo final.