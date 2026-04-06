Juliano Floss é o novo líder do "BBB 26"

Juliano Floss é o novo líder do Big Brother Brasil 26. A disputa aconteceu em uma prova de duas etapas na noite deste domingo (5).
Os participantes tiveram que seguir a ordem de sorteio entre 1 a 8 para escolher uma carta, que revelava um benefício.
Logo depois, os jogadores deveriam ir até um lançador de bolas de futebol para efetuar três lançamentos. O benefício concedido pela carta foi aplicado ao placar de cada jogador e avançaram para a segunda etapa da prova aqueles que acumularam mais pontos: Ana Paula Renault, com 64 pontos, e Juliano Floss, com 105.
Na fase final, outro sorteio definiu a ordem de jogo. Antes dos lançamentos, cada competidor escolheu uma nova carta com benefício. Os lançamentos na segunda fase foram alternados, e cada jogador teve apenas três bolas de tênis para lançar.
Após os lançamentos, os benefícios das cartas também foram aplicados. Juliano terminou com a maior pontuação e se tornou ao novo líder do BBB 26. O VIP do novo líder foi formado por Ana Paula Renault e Milena.
Dinâmica da semana
O domingo foi movimentado na casa do BBB 26, com a eliminação de Chaiany, prova do líder e formação do 15° paredão, que deixou três participantes emparedados.
Na próxima terça-feira (7), um dos três emparedados deixa o programa e restam somente sete jogadores na casa do BBB 26.
O Big Brother Brasil segue em modo turbo até a final, que ocorre no dia 22 de abril.