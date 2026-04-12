Jordana vence dinâmica surpresa e vai indicar alguém ao paredão no "BBB 26"

O "modo turbo" do BBB 26 está a todo vapor. Após a eliminação de Marciele na tarde deste domingo (12), o programa ainda realizou uma dinâmica surpresa no intervalo do Domingão com Huck.
Os participantes precisaram escolher sonhos de padaria de sabores distintos para degustar. Em votação no Gshow, o público já havia decidido que quem escolhesse o sonho do sabor caramelo ganharia o benefício da dinâmica: o direito de colocar alguém no paredão.
Jordana escolheu o doce premiado e venceu a dinâmica. Veja os sonhos escolhidos por cada participante:
- Leandro Boneco: creme
- Ana Paula: mirtilo
- Gabriela: morango
- Milena: chocolate
- Jordana: caramelo
- Juliano: pistache
O desfecho da dinâmica será revelado aos participantes somente à noite, durante a formação do paredão. Antes, ainda será disputada uma prova do líder.
A berlinda será composta pelo nome indicado pelo novo líder, o escolhido de Jordana e o mais votado pela casa. Um dos emparedados deixará o programa na terça-feira (14), intensificando a reta final do programa.
A grande final está marcada para a noite de 21 de abril. O vencedor levará para casa um prêmio de R$ 5,44 milhões.