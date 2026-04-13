Jordana vence a prova do líder do "BBB 26"

Jordana deverá indicar alguém ao paredão ainda nesta noite. Manoella Mello / Globo

Faltando apenas nove dias para a final do Big Brother Brasil 26, um novo líder foi definido na noite deste domingo (12).

Quem se deu bem desta vez e venceu a disputa foi Jordana.

Como foi a prova

A prova do líder do Mercado Pago consistia em encaixar, de acordo com o gabarito, três peças. A dinâmica foi formada por três fases.

Ao terminar a montagem de cada fase, os participantes precisavam apertar um botão e esperar a próxima etapa.

Eles podiam consultar o gabarito quantas vezes fosse necessário. Vencia a prova quem completasse as três etapas no menor tempo.

Modo turbo

A partir deste domingo, o reality entrou oficialmente no modo turbo. Durante a tarde, no meio da exibição do Domingão com Huck, aconteceu a eliminação da participante Marciele. E, após a prova do líder desta noite, haverá nova formação de paredão.