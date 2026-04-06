Jordana, Marciele e Samira estão no 14º paredão do "BBB 26"

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º paredão do Big Brother Brasil 26. TV Globo / Divulgação

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º paredão do Big Brother Brasil 26. Uma das três deixará a casa neste terça-feira (7).

A dinâmica da formação do paredão da semana consiste em: um emparedado pelo líder, um mais votado pela casa e um contragolpe do emparedado pelo líder.

Após a votação da casa para a escolha de um dos emparedados, ocorreu um empate entre as sisters Marciele e Samira que foram as mais votadas pela casa. O líder Juliano Floss decidiu salvar a gaúcha e indicar Marciele.

Jordana foi emparedada pelo líder e teve direito a mandar alguém direto para a berlinda no contragolpe, decidiu então indicar a Samira.

Após o contragolpe, houve uma discussão entre Jordana e Ana Paula.

Assim, o paredão ficou firmado com as sisters Jordana, Marciele e Samira.