História de amor e cangaço, “Guerreiros do Sol” estreia nesta quarta-feira na TV Globo

Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino) são os protagonistas de "Guerreiros do Sol". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Terceira novela original do Globoplay, Guerreiros do Sol conquistou público e crítica desde seu lançamento no streaming e chega nesta quarta-feira (22) à TV Globo. A trama, criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, será exibida de segunda a sexta-feira, logo após Três Graças.

Guerreiros do Sol chega carregando um histórico de reconhecimento: foi vencedora do Rose d'Or Awards na categoria Melhor Novela, eleita Melhor Novela no Prêmio APCA 2025, além de ter sido finalista do Venice TV Awards. Ainda soma indicações a premiações internacionais como o New York TV & Film Awards e o Cannesseries, cujos resultados ainda serão divulgados. No mesmo Prêmio APCA, Irandhir Santos recebeu o troféu de Melhor Ator por sua atuação como Arduíno.

"Essa é uma reestreia, com uma responsabilidade ainda maior. Na TV aberta, Guerreiros do Sol será visto por muito mais olhos. A nossa função como artista é ofertar novidades. A gente faz, acredita, mas isso não nos pertence. O que nos pertence é o nosso trabalho. Agora está na mão do grande público. Que seja lindo e que seja usufruído", celebra George Moura em material enviado à imprensa.

O elenco reúne nomes como Isadora Cruz, Thomás Aquino, José de Abreu, Alexandre Nero, Alinne Moraes, Daniel de Oliveira e Nathalia Dill, ao lado de um expressivo grupo de atores nordestinos, entre eles Marcélia Cartaxo, Luiz Carlos Vasconcelos, Augusta Ferraz e Irandhir Santos.

Enredo

A novela se passa no Sertão das décadas de 1920 e 1930 e propõe uma releitura do universo do cangaço. Livremente inspirada em personagens históricos como Lampião e Maria Bonita, a trama acompanha Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se transformam em um dos casais de cangaceiros mais conhecidos do país.

Ao retratar o cangaço, a obra lança um olhar humano sobre as relações afetivas, os conflitos sociais e as tensões políticas da época, dialogando com temas contemporâneos como desigualdade, gênero, pertencimento e resistência.

Além do casal protagonista, a trama apresenta relações fraternas marcantes: entre Rosa e a irmã Otília (Alice Carvalho) e entre Josué e os irmãos Milagre (Ítalo Martins) e Sabiá (Vítor Sampaio).

"A minha aventura em Guerreiros Sol foi colocar imagem nesse texto maravilhoso. A gente não faz nada sozinho, tivemos profissionais incríveis, o povo nordestino nos recebeu de braços abertos e tivemos o Sertão. Tudo o que pedimos ao Sertão ele nos deu. Eu agradeço a todo o elenco, e principalmente aos atores nordestinos — nós tivemos um elenco majoritariamente nordestino — que nos ajudou a criar a alma dessa novela, a entrar nesse universo, nessa energia. Eu espero que essa obra se perpetue", conta Rogério Gomes.

Sergio Goldenberg destaca que a novela "dialoga com a nossa história, paisagem, música e com a própria língua portuguesa", revistando autores como Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto.

"Ao mesmo tempo, a obra aborda questões ainda muito presentes: o peso do patriarcado na formação das famílias, a violência, as desigualdades sociais, o patrimonialismo e a promiscuidade entre crime e poder público, elementos marcantes da história brasileira. Talvez por isso tenhamos escolhido uma mulher para narrar Guerreiros do Sol. É a partir do olhar de Rosa que compreendemos os efeitos brutais da guerra nas famílias e na sociedade, especialmente sobre as crianças. Esperamos que o público mergulhe nessa história e, a partir dela, reflita sobre o nosso presente", explica Sergio Goldenberg.