Série é um spinoff de "The Boys". Prime Video / Divulgação

A série Gen V, derivada de The Boys, foi oficialmente cancelada pelo Prime Video. Ainda assim, a produção – que teve duas temporadas lançadas entre 2023 e 2025 – terá a história de seus personagens continuada em outros títulos da franquia.

"Embora quiséssemos continuar a festa com outra temporada em Godolkin, estamos comprometidos em seguir as histórias dos personagens de Gen V na quinta temporada de The Boys e outros projetos do VCU 'Vought Cinematic Universe', como é chamada a franquia no horizonte. Vocês os verão de novo", disseram os produtores da série, Eric Kripke e Evan Goldberg, em comunicado publicado pelo site Deadline.

Com os eventos de Gen V se conectando de forma direta aos da quinta e última temporada de The Boys e parte do elenco do derivado assinando contratos para estrelar outras produções fora da franquia, o cancelamento parecia certo nos últimos meses.

Asa Germann, que vive Sam no drama adolescente, já havia sido confirmado no elenco regular de Frisco King, nova série do Paramount+.

Gen V já havia sofrido uma grande perda quando Chance Perdomo, um dos protagonistas da série, morreu após um acidente de moto, em março de 2024.

Novos derivados estão confirmados

Apesar do fim de Gen V, outros spin-offs de The Boys seguem na programação da Sony Television e da Amazon MGM, selos por trás da franquia. Os estúdios confirmaram que Vought Rising, que trará de volta o Soldier Boy de Jensen Ackles e a Tempesta de Aya Cash, teve seu lançamento confirmado para 2027.

Enquanto isso, The Boys: Mexico, primeiro derivado internacional da franquia, está em fase de desenvolvimento, mas ainda sem data definida para estrear.

Já The Boys: Diabolical, série animada de 2022 que conta com histórias paralelas e alternativas às da série principal, segue disponível no streaming.

5ª temporada de The Boys

A quinta e última temporada de The Boys tem novos episódios disponibilizados semanalmente às quartas-feiras, às 4h da manhã, no Prime Video. O final da série vai ao ar em 20 de maio.