Gaúcha Samira é a nova líder do "BBB 26"

Na sexta-feira, a sister vai indicar um participante ao paredão. Manoella Mello / Globo/Divulgação

A gaúcha Samira é a nova líder do Big Brother Brasil. A prova aconteceu nesta quarta-feira (1º) e premiou a sister com um carro.

Cada participante precisava escolher um dos três automóveis, identificados por cores. Depois, escolhiam de qual compartimento retirariam um cartão.

O cartão continha uma mensagem que, se positiva, o brother se deslocava até uma bicicleta e pedalava para subir o nível de energia. Vencia a disputa quem completasse primeiro a barra de energia.

Dinâmica da semana

Na sexta-feira (3), uma nova berlinda será formada. Uma pessoa será emparedada pelo novo líder, além dos dois brothers mais votados pela casa.