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Matando a saudade
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Gaúcha Samira, do "BBB 26", reencontra cãozinho Lindolfo: "Mamãe foi atrás da sua perna e conseguiu"

Momento ocorreu na sede da RBS TV, logo após a chegada da gaúcha em Porto Alegre, e foi marcado pela emoção

Camila Bengo

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