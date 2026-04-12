Samira reencontrou Lindolfo na sede da RBS TV. TV Globo / Reprodução

Após deixar o BBB 26 na última terça-feira (7), a gaúcha Samira viveu um dos momentos mais aguardados desde a sua saída do reality: o reencontro com o cãozinho Lindolfo.

O momento ocorreu na sede da RBS TV, logo após a chegada da gaúcha em Porto Alegre, e foi transmitido para todo o Brasil no Domingão com Huck. Quem comandou a exibição foi a comunicadora do Grupo RBS Giulia Perachi.

Bastante emocionada, Samira não conteve as lágrimas ao abraçar novamente o cãozinho.

— Filho, é a mamãe. A mamãe te ama, filho. Mamãe foi atrás da sua perna e conseguiu — disse, recebendo lambidas do peludo.

Um dos objetivos da gaúcha no BBB 26 era conquistar uma "perna" para o cachorro, que não tem uma das patinhas. Em março, o sonho foi realizado após um dos patrocinadores do programa presentear o cãozinho com uma prótese canina. Samira recebeu a notícia ainda no programa, durante sua Festa do Líder.

Lindolfo foi adotado pela gaúcha em 2024. Após a entrada da tutora no BBB 26, o cachorrinho passou a fazer sucesso nas redes sociais. Ele soma mais de 180 mil seguidores e já realizou "publis" para marcas.

Veja como foi o reencontro de Samira e Lindolfo:







